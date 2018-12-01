不髒不濕不臭 環保署每年改善千座公廁

雲林縣斗六市優質示範公廁剪綵啟用。（圖／環保署提供）

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環保署與雲林縣環保局今（1）日在雲林縣斗六市示範公廁辦理「優質廁所齊步走，汰舊翻新如廁好安心」優質廁所剪綵觀摩記者會。雲林縣各鄉鎮市公所人員與當地民眾出席，參觀這項中央與地方合作營造的公共設施。

環保署表示，提升優質公共環境很重要，尤其公廁最能貼近民生需求。期盼透過逐步改善周遭設施，加上地方環保機關的妥善管理、清潔維護，達到「不髒、不濕、不臭」三不目標。而民眾在感受公廁的舒適與潔淨之餘，也要多加珍惜愛護。

雲林縣斗六市是民國106年「營造友善城鄉環境計畫」的「拔尖級」推動單位，這次由環保署補助經費建構的特優等級公廁，除了擁有整潔便利的如廁環境，並以綠建築為指標，生活藝術化為範疇；加上周邊環境綠美化，更可進一步成為民眾活動休憩的空間，以及關懷年長者的新據點。

環保署結合地方政府推動公廁修繕或新建工程，有助於觀光遊憩地區、公園、市場及圖書館等公共設施的改善環境衛生。自民國104年至107年，環保署共補助21個縣市（51個鄉鎮市區）修繕或新建公廁達632座；目前全國已建檔管理的公廁有46622座，經評比為「特優級」的公廁達75％以上。

明年度環保署將持續透過「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，使地方政府有充足預算及人力規劃，全面提升公廁的環境衛生品質，預估每年改善至少1000座公廁，將可建構友善宜居的生活環境。

(中時 )

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