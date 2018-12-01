準台中市長盧秀燕 從市民角度參觀花博

準台中市長盧秀燕自行購買台鐵車票，從豐原搭區間車前往后里參觀花博園區。（王文吉攝）

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盧秀燕以市民角度，親自購票、搭車，並徒步前往花博后里園區參觀。（王文吉攝）
沿途許多民眾紛紛打招呼，盧秀燕也親切問候，民眾上前合照、自拍，她也來者不拒。（王文吉攝）
盧秀燕自掏腰包購票參觀花博園區。（王文吉攝）

台中市長當選人盧秀燕1日參觀花博后里森林及馬場園區，她以市民身分，親自購買台鐵車票，搭乘區間車前往后里，再徒步走到森林購票入園。「請問市民有優惠嗎？」盧秀燕詢問售票窗口，卻碰了軟釘子「不好意思，市民只有憑花博卡，免費入園一天」，盧秀燕得知，隨即拿出1050元替自己及隨行人員買了3張全票入園。

「盧秀燕耶！盧市長好！」沿途許多民眾紛紛打招呼，盧秀燕也親切問候，民眾上前合照、自拍，她也來者不拒。因適逢周休假日，園區人潮眾多，盧秀燕並未入館參觀，共花了1個半小時，完成參觀花博后里森林及馬場園區，她一路向導覽人員及志工問好，承諾「以後福利不會變」。

盧秀燕表示，很感謝市長林佳龍將花博規劃得很好，市府團隊和志工們也很辛苦，明年元旦開始市民免費入園，會增加市民專用閘口，入口動線規劃沒有問題。園區內也會增加花卉種植及休息座位，元旦起遊客會增加許多，也會注意廁所的數量，希望遊客湧入拚經濟。

媒體問到「今天台中空品較差，有30個小學運動會暫緩或喊停。」盧秀燕表示，她上任後會全力整治空汙，賴清德也已經釋出善意，要尊重公投民意，她樂觀其成。

至於「燕團隊」首位小內閣首長吳皇昇，被暗指有派系考量。盧秀燕說，不管他是夜市攤販的小孩、從什麼地方來、或有什麼經驗，只要表現好，都要有機會，不要用有色眼光來看待，甚至打壓年輕人，這次選舉，台中市民已經超越傳統思維，不應這樣標籤別人。

(中時 )

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