飛北京興奮喊「出國」 歐陽妮妮慘遭陸網友砲轟

2018年12月01日 13:34 中時電子報 蔡曉婷

歐陽妮妮慘挨大陸網友批評。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日速報微博）

微博熱傳歐陽妮妮喊出國截圖。（圖／翻攝自網紅揭秘、吃瓜鵝每日速報微博）

歐陽龍22歲大女兒歐陽妮妮近來是非不斷，日前她才為了拍電視劇暫停原本在台藝大就讀的課程，專心拚演藝事業，引發熱議。今(1日)微博上熱傳她最近自拍一段影片，開心分享將赴北京工作，興奮大喊：「今天終於出國工作了！」火速惹來大陸網友砲轟，妮妮不久便刪了原始影片，改上傳另一版沒有關鍵語句的影片，但網友仍不領情。

歐陽妮妮上月中出席新劇記者會時，被問如何兼顧工作與課業，她承認目前已經「沒有在念書」，隨後在臉書發文證實從台藝大休學，卻又被網友抓包寫錯英文單字。父親歐陽龍則說，女兒都已經長大了，自己完全尊重女兒決定。

今上午不少八卦微博突熱傳歐陽妮妮上月上傳的一支影片，可見她因工作正準備飛往北京，在鏡頭快樂宣告：「今天終於，出國工作了」，引發大陸網友不滿，批評說：「視頻發出來之後很快就被她刪了，重新傳了一版剪掉了這句話，td（台獨）作賊心虛啊」，其他網友也跟著酸：「首先顏值不行，畢竟娛樂圈看臉」、「隨便怎麼說別帶歐陽娜娜就行」、「跟娜娜真的不能比」。對此，歐陽妮妮方面暫無回應。

(中時電子報)