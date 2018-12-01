舌根沒有傷口竟會痛！醫：可能是這幾種疾病作祟

2018年12月01日 13:43 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

29歲的女性上班族，平日作息正常，最近吞嚥時舌後根會痛，同時連帶喉嚨也出現痛楚。到住家附近耳鼻喉科求診，醫師說，她的扁桃腺上卡了小東西，替她夾出並開止痛藥。但同樣狀況發生好幾次，令她很苦惱。

患者若長期口臭、喉嚨異物感、吞嚥時扁桃腺與舌根疼痛，高雄長庚耳鼻喉科主任羅盛典判斷，這種狀況很可能是「扁桃腺結石」。是由口腔中的壞死組織，經鈣化堆積（dystrophic calcification）而成。這些壞死組織堆積在扁桃腺表面凹陷的小洞「隱窩」（crypt）之中，逐漸堵塞、形成鈣化斑點，就是扁桃腺結石，通常小於5毫釐、呈乳黃色、有惡臭。

羅盛典指出，不少病患會用｢異物感」、「疼痛」來描述舌頭情況，再加上結石是包覆在扁桃腺隱窩裡，過去常被誤以為只是扁桃腺發炎。醫生必須有警覺，進行觸診才會發現。

譬如，曾有個病人常覺得喉嚨脹、口臭，「我們把扁桃腺外面皺摺翻開來看，發現裡面有十幾二十顆結石，像蟲卵一樣。」羅盛典描述。後來他將病人的扁桃腺內結石吸出，病況立即改善。

扁桃腺結石的成因仍然不明確，大部分文獻認為與胃食道逆流、以及口腔清潔程度有關。羅盛典建議，做好口腔保健、多喝水、休息，減少胃食道逆流發生的機會，就能改善結石問題。

舌頭莫名疼痛 還可能是哪些疾病？

此外，若舌頭疼痛，依照不同部位及疼痛方式，還有可能是以下疾病：

1.口腔燒灼症候群（burning mouth symdrome）

「口腔灼熱症最近越來越常見，這和女性荷爾蒙分泌減少有關。」雙和醫院耳鼻喉科陳聰明醫師說，有些女性在停經後，整個舌頭偶爾會有燒灼、刺痛感，且時常復發。不過，目前尚未找到明確原因，只能推測與更年期後，女性荷爾蒙減少，降低唾液分泌量有關。目前女性與男性病患人數比例約為7:1。陳聰明說，此種症狀目前也無處理方式，只能建議患者睡眠充足、多喝水，如果真的疼痛難耐，可以含冰塊緩解。

2.莖突過長症候群（Eagle’s syndrome）

另一種可能是莖突過常症候群。陳聰明解釋，扁桃腺後方的莖突舌骨韌帶（stylohyoid ligament），若是鈣化，變得像骨頭一樣硬，就會對扁桃腺、舌根產生壓迫，造成疼痛。他說，這種情況，醫師通常會開立抗發炎藥物、肌肉鬆弛劑來緩解症狀。如果仍然疼痛難忍，就需進行手術，將已鈣化的韌帶剪斷。

3.口咽癌

另外，口咽癌特別容易發生於有菸、酒、檳榔史的病患。如果舌頭是單邊疼痛、且有硬塊，必須提高警覺。陳聰明解釋，舌根表面和扁桃腺一樣，由淋巴組織構成，也有隱窩。當癌細胞在隱窩產生，病人不一定感受得到，必須經醫師觸診，若發現硬塊，很可能是惡性腫瘤。

(中時電子報)