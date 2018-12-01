再談九二共識 韓國瑜：我跟蔡總統不一樣 較重視經濟面

國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜。(中央社)

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中時電子報
韓總現身第九屆瓜瓜節

準高雄市長韓國瑜今早赴杉林區參加瓜瓜節，受到熱烈歡迎。關於小內閣問題，他表示新聞局長應該很快就會宣布。對於總統蔡英文提到兩岸政策是中央權限，韓國瑜說他支持「九二共識」，獲得高雄市民授權，這訊號很強烈，就是東西要賣得出去。他跟蔡總統不一樣地方在於，總統比較注重「政治」面，他比較注重「經濟」面。

韓國瑜今早赴杉林區參加瓜瓜節，媒體聯訪時問到小內閣人選問題，他仍然沒透露人選，他說，目前為止還沒確定，要尊重當事人，但新聞局長很快就會宣布了。至於，副市長目前接觸好幾位，但仍舊強調要尊重當事人，有些家庭問題要克服。

媒體詢問台北市議員王世堅要來高雄拉小提琴，韓國瑜大笑說，推展高雄觀光，非常歡迎!對於有些綠營縣市長選後立刻提出想跟他合作，是不是想承認「九二共識」。

韓國瑜回答，我在選舉之前就講過，我支持「九二共識」，如果屏東、台南縣市長，願意遵照我的政治主張，照顧漁民朋友、農民朋友，我當然歡迎。對農漁民來說東西賣不出去，是受傷非常重的。

他說，歡迎潘孟安縣長來拜訪。未來高雄市幫農漁民絕對不會自私，也希望幫助照顧周遭縣市農漁民，一起找到通路。

至於蔡英文總統說兩岸政策屬中央權限，韓國瑜回答，蔡總統應該是說軍事、兩是中央國防政策。但我個人訴求主張不一樣，「我個人支持九二共識，獲得高雄市民授權，這訊號很強烈，就是東西要賣得出去!」這情況之下，我跟蔡總統有點不一樣，總統比較注重「政治」面，他比較注重「經濟」面。他說，這是很明顯的，我尊重總統講法，但該做的事情我一定要做。

(中時電子報)

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