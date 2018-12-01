薄紗美魔女拍養眼照 6億整建新竹公園當背景

新竹公園的「麗池園林」。（中時資料照 陳育賢攝）

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中時電子報

有百年歷史的新竹公園，耗資6億元整建後重新開園，成為裸拍族新選項。1名美魔女在公園各個景點拍下薄紗養眼照，並分享在網路論壇，引發討論。

新竹縣市不少知名景點都曾有裸拍族的蹤跡，剛整建完的新竹公園成為新據點。據自由時報報導，美魔女穿著薄紗、丁字褲和網襪，在新竹公園的麗池園林，甚至是大白天的公園路邊拍養眼照。一系列照片PO上網路論壇後，獲得熱烈討論，網友留言形容「這身材無話可說…」、「遮不住的好身材，高挑」、「新竹人+1，好希望在現場看等。

據了解，美魔女是「裸拍老司機」，她去年7月就在竹市知名景點青草湖畔穿著串珠丁字褲外拍。

警方過去也曾接獲民眾投訴，表示有網友在網路論壇分享景點裸拍照，會員入會後會被限制瀏覽權限，若想要更多權限，就必須不斷上傳各種自拍、裸拍照片或影片。

警方提醒，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，觸犯社會秩序維護法，可處6000元以下罰鍰；若將裸照上傳網路，還會觸犯刑法妨害風化罪。

新竹市政府斥資6億打造的「新竹公園再生跨域亮點計畫工程」，去年8月動土，園區亮點之一的「麗池園林區」9月29日風光露面，行政院長賴清德專程前往剪綵。

麗池園林呈現出日式園林建築景觀風貌，營造出開闊視野及青綠草坡，拆除使用率低且老舊的公園游泳池，以麗池水源營造瀑布流水，民眾造訪時便能一探四季庭園景色。

(中時電子報)

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