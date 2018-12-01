宣導志願服務精神 南投縣府表揚績優志工

2018年12月01日 15:19 中時 沈揮勝

南投縣政府1日表揚績優志願服務人員、績優志願服務團體暨模範志工家庭，共有400多人獲殊榮。縣長林明溱表示，期藉由表揚活動激勵志願服務士氣，宣導志願服務之精神及理念，讓更多人投入服務行列、社會更祥和美好。

縣府社會及勞動處表示，這次活動是配合衛福部「祥和計畫」、響應2018年國際志工日舉辦。到場貴賓包括縣議員賴燕雪、曾振炎、立委許淑華辦公室主任黃書杭、馬文君辦公室主任黃世榮等。

這次表揚對象，計有服務1500小時以上的衛生福利績優志願服務人員52名，以及全縣績優志願服務人員367名，分別頒予金、銀、銅質獎章及得獎證書。

另表揚南投縣埔里鎮慈恩社區發展協會、社團法人中華民國紅十字會台灣省南投縣支會、南投縣南投市營南社區發展協會、南投縣竹山鎮富州社區發展協會及南投縣福祿壽關懷協會等績優志願服務團體。

此外，模範志工家庭更是備受矚目的焦點！他們分別為陳素梅及林祈連、潘益修與潘柏勻及潘柏旭、陳富新與藍于華及藍于涵，以及陳金源、陳張月嬌、陳建致、蔡秀紋、陳鵬宇。

還有陳建銘與廖才蓉及陳鵬阡、陳政昌及許麗艷、何怡蓉與何照光及蔡明翰、何浩維及何睿芬、洪三郎及李秀娥，以及李宜樺、彭春媚、李俊毅、李婉琦與李宛聿，共10組模範志工家庭。

社會及勞動處表示，祥和計畫志願服務績效評鑑優等單位為南投縣南投市營南社區發展協會，甲等單位則有社團法人中華民國紅十字會台灣省南投縣支會、中國青年救國團直屬台灣省南投縣團務指導委員會及社團法人南投縣生命線協會等。

(中時 )