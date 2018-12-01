嘉義市小英之友會長坦言：「選前敗相已露」

2018年12月01日 14:03 中時 廖素慧

九合一大選民進黨重挫，總統蔡英文2日將來嘉義市開檢討會前夕，小英之友會嘉義市總會長黃淑英寫信給小英之友會幹部，用詞剴切，坦言「選前敗相已露…執政舉措及選舉策略諸多待改善」，但她仍喊話「力挺改革、支持小英選2020總統大選」。

黃淑英是花蓮縣代理縣長蔡碧仲之妻，她人在花蓮，2日將不克參加蔡英文總統到嘉義市辦的選後座談會，但2日上午會在台北先與蔡英文面談交換意見。

黃淑英寫1封〈一壺清水〉的信，傾訴敗選後的心情，其中有一段話「選前敗相已露，許多會友早已提醒，無論是執政舉措或者是選舉策略，都有許多待改善之處，而我，總是要大家多包容，多擔待。我反應了寬容執政者的聲音，卻隱藏了檢討錯誤的訊息，這樣的結果，我覺得我難辭其咎。」字裡行間流露深切自省。

黃淑英說，她對選舉結果感到錯愕、難過，沉潛多日後決定寫信給幹部們，希望參與2日座談會的小英之友可以言無不盡，提出建言，選前已聽到不少聲音認為改革是好事，但「改革太多、腳步太快，基層民眾跟不上腳步」，這是必須深切檢討、加以正視的課題。

黃淑英說，小英之友會是挺小英的組織，會員都來自基層各行各業，深刻檢討之後，仍全力支持小英參選2020總統大選。

(中時 )