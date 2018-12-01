NBA》詹皇搭配拳王發威 湖人逆轉擊潰獨行俠

2018年12月01日 14:12 中時電子報 黃及人

庫茲馬(左)跟泰森錢德勒講悄悄話，沒想到狄安卓喬丹跑來偷聽。(美聯社)

How about some love for Tyson Chandler?



13 points, 12 rebounds and 6-for-6 shooting 💪💪💪 pic.twitter.com/btB0sFfmyh — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年12月1日

儘管上半場一度落後到15分，湖人仍靠「小皇帝」詹姆斯、「拳王」泰森錢德勒內外聯手，最後以114比103逆轉擊退作客的獨行俠，搶下本季第13勝(9敗)，雖然湖人仍居西區第7，詹皇更對年輕隊友的堅強韌性表達讚許之意。

湖人首節受到詹姆斯手感欠佳，6次出手只進1球影響，一度處於15分落後，幸好詹皇第2節隨即回神，單節5投全進，幫助湖人逐漸縮小差距，更在下半場搶回領先優勢，打到最後7分33秒，湖人更以95比86領先獨行俠。

泰森錢德勒是湖人扭轉戰局另一功臣，他在先發中鋒麥基第3節提前犯滿後，徹底做好保護禁區工作，加上獨行俠球員控制不了情緒，頻跟裁判抗議尺度吞T，巴雷亞還被趕出場，讓湖人趁機靠著罰球，一舉擴大領先到18分之多。

詹姆斯打了31分鐘，投21中12，攻下全隊最高28分，且有5籃板、4助攻，泰森錢德勒全場6投全進、貢獻加盟湖人新高13分，更抓12籃板，面對曾經一起摘冠的老東家獨行俠，他在賽後表示，「我愛獨行俠！但更想擊敗他們。」

獨行俠慘遭逆轉主因除了被吹4次技術犯規，情緒明顯受到裁判尺度影響，更因陣中新星東契奇表現失常，全場投13中2，含三分球5投0中，只拿6分，就算哈里生巴恩斯攻下29分，鮑威爾也有17分，還是無法守住勝果。

(中時電子報)