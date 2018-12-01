NBA》詹皇搭配拳王發威 湖人逆轉擊潰獨行俠

湖人前鋒詹姆斯漂亮完成灌籃。(美聯社)

友善列印
中時電子報
庫茲馬(左)跟泰森錢德勒講悄悄話，沒想到狄安卓喬丹跑來偷聽。(美聯社)

儘管上半場一度落後到15分，湖人仍靠「小皇帝」詹姆斯、「拳王」泰森錢德勒內外聯手，最後以114比103逆轉擊退作客的獨行俠，搶下本季第13勝(9敗)，雖然湖人仍居西區第7，詹皇更對年輕隊友的堅強韌性表達讚許之意。

NBA》等不及了？湖人明年2月就搶一眉哥

NBA》保羅歸位火箭回神 樂當「奧客」宰翻馬刺

湖人首節受到詹姆斯手感欠佳，6次出手只進1球影響，一度處於15分落後，幸好詹皇第2節隨即回神，單節5投全進，幫助湖人逐漸縮小差距，更在下半場搶回領先優勢，打到最後7分33秒，湖人更以95比86領先獨行俠。

泰森錢德勒是湖人扭轉戰局另一功臣，他在先發中鋒麥基第3節提前犯滿後，徹底做好保護禁區工作，加上獨行俠球員控制不了情緒，頻跟裁判抗議尺度吞T，巴雷亞還被趕出場，讓湖人趁機靠著罰球，一舉擴大領先到18分之多。

詹姆斯打了31分鐘，投21中12，攻下全隊最高28分，且有5籃板、4助攻，泰森錢德勒全場6投全進、貢獻加盟湖人新高13分，更抓12籃板，面對曾經一起摘冠的老東家獨行俠，他在賽後表示，「我愛獨行俠！但更想擊敗他們。」

獨行俠慘遭逆轉主因除了被吹4次技術犯規，情緒明顯受到裁判尺度影響，更因陣中新星東契奇表現失常，全場投13中2，含三分球5投0中，只拿6分，就算哈里生巴恩斯攻下29分，鮑威爾也有17分，還是無法守住勝果。

(中時電子報)

關懷盃》驅逐出場擋不住！新生隊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。