「東協廚房」土城開張 東南亞異國美食通通有

位於土城區中央路4段172號的「東協廚房」今開幕，新住民姐妹端出拿手家鄉好菜，香味四溢。（許哲瑗攝）

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「東協廚房」也結合家樂福文教基金會的「續食計畫」，收集即期麵包、外型不佳的NG蔬果放入愛心冰箱提供弱勢民眾取用。（許哲瑗攝）
新住民姊妹淘在「東協廚房」製作美食，希望用自身女力拚經濟。（許哲瑗攝）

新北市家長志工教育成長協會在社會局輔導下，在土城成立「東協廚房」推廣東南亞美食，1日開張，社會局長張錦麗表示，除了展現新住民「女力崛起」的實力外，也結合家樂福的「續食計畫」，收集賣剩的NG食品放入愛心冰箱，提供弱勢民眾食用。

位於土城區中央路4段172號的「東協廚房」1日開幕，社會局長張錦麗、勞工局長許秀能、教育局長龔雅雯、市議員洪佳君、林金結等人都親臨祝賀，新住民姐妹各自端出拿手家鄉好菜，海南雞飯、肉骨茶套餐、泰式炒泡麵，等美食一字排開，香味四溢，讓眾人讚不絕口。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，原本利用在頂埔國小內空教室成立關懷據點，輔導弱勢新住民家庭，直到今年向婦權基金會「女力計劃」爭取30萬元創業基金成立「東協廚房」，希望讓新住民也能利用自身能力開店賺錢。

許秀能表示，勞工局補助2名中高齡新住民工作津貼，越南新住民王慈敏、楊麗芬在廚房擔任助手，兩人也都能做出越南知名小吃炸春捲、河粉等；為協助新住民創業，市府設有微利貸款，還有餐車攤位，歡迎新住民提出申請。

張錦麗表示，「東協廚房」除了展現新住民「女力崛起」的經濟實力外，也結合家樂福文教基金會的「續食計畫」，每日收取即期的麵包或賣相不佳的NG蔬果，經整理分裝後放入愛心冰箱，提供給弱勢民眾自行取用。

(中時 )

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