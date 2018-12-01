《勞基法》排除主治醫師惹議 醫事司：另擬草案保障

2018年12月01日 15:17 中時 林周義

《勞基法》排除主治醫師，引發醫界熱議。台北市醫師職業工會今（1日）舉行記者會，抨擊蔡政府未保障受僱醫師的權益，政見跳票。衛福部對此表示，對於主治醫師是否納《勞基法》，仍有爭議，但各界所擔心的職業災害、退休制度等規範，已著手研擬草案，將以《醫療法》為基準，保障主治醫師的權益。

勞動部昨（30日）宣布，明年9月起，住院醫師將正式適用《勞基法》。然而醫護人員過勞狀況已是常態，台北市醫師職業工會表示，對政府釋出的善意感到開心，但此舉僅是及格邊緣、滿紙紅字的難看成績單，呼籲總統蔡英文兌現選前承諾。

為何將主治醫師排除於《勞基法》？衛福部醫事司司長石崇良表示，仍有3大問題沒有共識。首先，傳統醫病關係建立在信任上，需採責任制而非工時制，若納《勞基法》，恐衝擊醫病關係，引發醫療糾紛；其次，因主治醫師工作內容自主性高，差異性大，無法完全按照《勞基法》的工時採計方式；另在人力吃緊的偏遠地區，主治醫師多本於熱誠服務，若實施勞基法，可能會受限，影響偏鄉醫療。

石崇良也進一步表示，主治醫師的職業災害、退休制度等規範，衛福部已在研擬相關草案，以《醫療法》保障權益，最快將在明年上半年送至行政院、立法院審議。他表示，該草案的保障不會低於《勞基法》。

另一方面，台北市醫師職業工會表示，因公立醫院的住院醫師為約聘人員，無法受到《勞基法》保障。石崇良對此表示，不論公立醫院或私立醫院，已有「住院醫師勞動權益及工作時間指引」作為評鑑基準之一。只要評鑑不合格，隔年即無法新聘住院醫師。

(中時 )