史上支持率最高91％ 美總統老布希 一生傳奇

2018年12月01日 14:36 中時電子報 陳舒秦

老布希總統(George Herbert Walker Bush)於美國東部時間30日深夜11點10分去世，享壽94歲。他一生傳奇，不僅曾在第二次世界大戰時從軍，更是目前唯一曾任中情局長的總統，以石油致富、也因石油戰爭大勝而獲史上總統最高民調支持率，達到聲勢巔峰，同時也是第43任總統小布希(George W. Bush)的父親，父子一起當美國總統也締造歷史，更有人將布希家族稱為「美國史上最成功的政治朝代」。

1924年，老布希出生於麻州富商家庭，父親曾任康州參議員。二次大戰期間布希於海軍服役。戰爭結束後，布希取得耶魯大學經濟系學位，投入石油業，年僅41歲即晉升為百萬富翁。

老布希自1960年代起從政壇崛起。他以父親為榜樣投入公職，曾任國會議員，也是代表美國在國際舞台上曾經活躍數十年的重要人物；從他在北京擔任美國的代表、中央情報局局長，被保守派雷根（Ronald Reagan）網羅為副手，擔任副總統長達8年。，一直到1989年至1993年擔任總統為止。

他帶領美國走出美蘇兩強核武對決的冷戰時期，也曾領導國際社會在1990年波灣戰爭對抗入侵科威特的伊拉克。在老布希指導下由聯合國出面、實則美國為首的30國聯軍，以100小時的「沙漠風暴」行動讓科威特重獲自由，使得國內支持率飆至91%，老布希因而成為民調上支持率最高的美國總統。

老布希總統與中國大陸關係密切，他曾在1974至1975年間，擔任美中尚未有邦交時期的美國駐北京聯絡辦事處主任，也是迄今唯一派駐過中國的美國總統。

(中時電子報)