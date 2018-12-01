大陸三北工程建設40年 森林覆蓋率增加8.5個百分點

2018年12月01日 15:25 旺報 孫曜樟

大陸針對國土華北、西北及東北所展開的「三北工程」在歷經40年的努力後，累計完成造林保存面積3014.3萬公頃，工程區森林覆蓋率由1977年的5.05%提高到了現在的13.57%，活立木量由7.2億立方米提高到33.3億立方米。

據了解，20世紀70年代以前，三北地區森林植被稀少、生態狀態脆弱、風沙危害嚴重，沙漠化土地面積以每年15.6萬公頃的速度擴展，年風沙天數長達80天以上。水土流失嚴重，最嚴重地區每年每平方千米侵蝕模數達數萬噸，沖走氮磷鉀肥2800萬噸，土地生產力極低，每公頃農田糧食產量僅為2000公斤左右，遠低於全國平均水準。1978年，中國官方做出西北、華北、東北風沙危害和水土流失重點地區建設大型防護林的戰略決策，三北防護林體系建設工程正式啟動實施。

三北工程建設期從1978年到2050年，共73年，分三個階段八期工程實施。工程建設範圍東西長4480公里，南北寬560公里至1460公里，包括13個省（自治區、直轄市）的551個縣（旗、市、區）和新疆生產建設兵團，建設總面積406.9萬平方千米，占中國陸地總面積的42.4%。40年來，經過幾代人艱苦努力，三北工程在大陸北疆築起了一道抵禦風沙、保持水土、護農促牧的綠色長城，為生態文明建設樹立了成功典範。

據中國科學院發佈的《三北防護林體系建設40年綜合評價報告》顯示，三北工程40年累計營造防風固沙林788.2萬公頃，治理沙化土地33.62萬平方公里，保護和恢復沙化草原1000多萬公頃，工程區年均沙塵暴日數從6.8天下降為2.4天，有效遏制風沙蔓延態勢，維護國土生態安全；營造水土保持林1194萬公頃，累計治理水土流失面積44.7萬平方公里，重點治理的黃土高原林草植被覆蓋度達到59.06%。2018年，三北工程被聯合國授予聯合國森林戰略規劃優秀實踐獎。

下一步三北工程將以建設美麗三北為目標，以推動林草資源總量、精準提升森林品質為重點，開展大規模國土綠化行動，統籌山水林田湖草系統治理，構築更加穩固的北方生態安全屏障。力爭到2020年，工程區森林覆蓋率提升到14%左右，草原品質繼續提升，北方生態安全屏障骨架基本建成；到2035年，提前15年完成工程總體規劃目標，森林覆蓋率提高到15%以上，林草品質明顯提升，三北地區生態環境根本好轉，美麗三北目標基本實現；到2050年，在風沙區、西北荒漠區、黃土高原區、東北華北平原區建成功能完備的生態安全屏障。

(旺報 )