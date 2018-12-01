影》韓流人氣持續蔓延 韓國瑜出席杉林瓜瓜節被熱情民眾包圍

韓國瑜承諾，自己會帶頭搶訂單，讓農民安心生產。（林雅惠攝）

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杉林農會1日舉辦一年一度的瓜瓜節行銷活動，促銷木瓜、南瓜與苦瓜等在地瓜果。（林雅惠攝）
準市長韓國瑜出席杉林瓜瓜節活動，受到現場民眾熱烈觀迎。（林雅惠攝）

高雄市杉林特產白玉苦瓜因市長當選人韓國瑜口誤而爆紅，杉林農會1日舉辦一年一度的瓜瓜節行銷活動，促銷木瓜、南瓜與苦瓜等在地瓜果，準市長韓國瑜出席活動擔任神秘嘉賓，受到現場民眾熱烈觀迎。

韓國瑜表示，自己講錯白玉蘿蔔變白玉苦瓜，被人家罵世界上根本沒有白玉苦瓜，結果台北市議員把杉林運出去的白玉苦瓜拿出來看，他不忘推銷一句，「杉林的白玉苦瓜最好吃，對吧？」，立即讓觀眾一陣應和。

韓國瑜強調，現在農民最頭痛的問題就是通路問題，未來就是要搶訂單，訂單有外銷及內銷，內銷已經成熟，外銷要想辦法找到通路，一旦外銷有了訂單後，外銷價格就會比較穩定，若外銷穩定，內銷價格也會跟著穩定，這樣對農民收入有保障，自己會帶頭搶訂單，讓農民安心生產。

另記者詢問，新任新聞局長日否由當地資深媒體人出任？韓國瑜表示，目前已徵詢2名人選，但因相關尊重當事人，未來市府人事將依次序一一宣布。對於王世堅改約到高雄拉小提琴拚經濟，韓國瑜表示，他非常歡迎王世堅議員到高雄幫我們提倡藝文，推廣高雄觀光。

此外，總統蔡英文昨會見美國外交政策全國委員會訪問團時，表示地方選舉結果不影響兩岸政策。韓國瑜強調，他在選前就表態支持九二共識，他認為蔡強調的是軍事、兩岸及國防是中央政策，「蔡英文比較著重的是政治面、他重視的是經濟面」，兩人認知是不同的。

(中時 )

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