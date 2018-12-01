影》普丁與沙王儲熱情擊掌 川普成了邊緣人

俄羅斯總統普丁和沙國王儲一見面，兩人滿臉笑容並拍手擊掌。(路透社)

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中時電子報

本屆阿根廷G20會議上，外界關注各國領導人如美國總統川普、俄羅斯總統普丁，以及涉嫌殺害知名記者的沙國王儲沙爾曼在會議上將如何互動。根據媒體報導，在進入會場時，普丁和沙爾曼兩人滿臉笑容並拍手擊掌，宛如多年未見的好友終於重逢；先前宣布取消與普丁見面的川普，只能從旁默默走過。

俄羅斯總統普丁和沙國王儲一見面，兩人滿臉笑容並拍手擊掌，先前取消「雙普會」的川普從旁默默走過。

這段影片在網路上立刻引起討論，記者們也在社群媒體上轉貼，並紛猜想兩人之間倒底說了什麼。一名記者開玩笑的在貼文下註解：「如果你殺了人又逃過懲罰，應該也很開心吧？」

與此同時有報導指出，俄羅斯與沙烏地阿拉伯已達成協議，將於石油輸出國家組織12月6日在維也納召開會議時聯合減產石油，以協助支撐跌跌不休的原油價格。

但西方國家可就沒給沙爾曼好臉色。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）告訴穆罕默德．沙爾曼，歐洲希望派出國際調查人員參與調查哈紹吉命案，也強調「必須以政治途徑解決葉門問題」。英國首相梅伊（Theresa May）在峰會前也表示，將在會上就殺害知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案與葉門議題對沙國王儲施壓。

哈紹吉生前是「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家，他經常撰文批評王儲穆沙爾曼，10月2日進入伊斯坦堡的沙國領事館後就不幸遇害。雖然沙國官方已坦承哈紹吉是遭預謀殺害，但外界懷疑恐有高層授意才會將他分屍殺害。

(中時電子報)

文章來源：The astounding Putin-MBS high five

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