取消重陽敬老金影響選票？ 柯文哲酸彰化加碼還選輸

2018年12月01日 15:32 中時 林縉明

台北市長柯文哲今天下午出席「2018城市青年論壇台北」，暢談從醫生變成市長心路歷程，柯文哲告訴年輕人做事情要心存善念，凡事盡力而為，柯文哲以剛結束的選舉為例子，選前一個禮拜自己民調落後，選前5天每天掃街10幾個小時、拍7000多張照片，用意志力扭轉選情，柯勉勵年輕人不要羨慕別人成功，因為成功需要努力。

柯文哲指出，選舉是改變政治文化的社會運動，這次選舉不想募款，選舉經費大概不會花超過6千萬，他的對手至少要加一個零，選舉經費太高是政治敗壞的開始，同時也不打負面選戰及買一堆廣告，也因此讓選舉變得很危險，精算發現剛剛好會過就好。

取消發放重陽敬老金，讓柯文哲選前頻頻遭到民眾當面嗆聲，但柯文哲認為，雖然取消重陽敬老金對民調很傷，但不能改回來，因為那是不對的，齊頭式的社會福利會債留子孫；柯話鋒一轉，有些縣市負債累累，竟然還喊出要加碼，更慘的是從2000加碼到3000元，結果選舉還是輸掉，彰化縣就是例子。

柯文哲笑稱，開票當天選情呈現拉鋸，一旁幕僚看得非常緊張，還有人都快要跳樓，但他依舊鎮定做自己的事；此外，此次選舉不少人尋求連任失敗，柯文哲認為是非戰之罪，主要是潮流、趨勢造成，有時候盡力去做結果不如預期，並非個人的過錯，而是大環境導致。

(中時 )