川普談話令美股走高 投資人對習川會憧憬拉升

2018年12月01日 15:35 工商 李書良

路透1日報導，「習川會」預料將於周日（2日）淩晨進行會晤，成為全球焦點。美國總統川普11月30日在阿根廷布宜諾斯艾利斯表示，已與中國國家主席習近平交談過，雙方正非常努力達成貿易協議。

他表示，在12月1日與中國國家主席習近平會晤之前，出現一些與中國會談相關的良好跡象，他與習近平在G20峰會的會晤「很可能會發生點什麼」。

川普提到：「我們工作非常努力。如果我們能達成協議，那是好事。我認為他們想要。我認為我們也希望。我們拭目以待。」白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）的團隊正不斷與中方接觸。

美國貿易代表萊特希澤表示，習川會將就非常重要的問題進行良好討論，但任何協議都將完全取決於兩國領導人。他說，他確信會談結束後雙方都會有一種「積極的感覺」，如果會談不成功，他會感到驚訝。

報導稱，中國外交部國際經濟司司長王小龍表示，中美官員緩解兩國貿易緊張關係的談判在30日取得進展，雖然分歧依然存在，「共識在穩步增加」。

川普與中美官員的溫和談話推升美股30日收高，投資人寄望週末「習川會」就緩解貿易爭端的談判能取得進展，標普500指數和那斯達克指數取得近7年來最大單周百分比漲幅，道指創下兩年來最大單周漲幅。

(工商 )