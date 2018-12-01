蔡英文支持山手線 盧秀燕：一起保障捷運、兩全其美

「謝謝總統！謝謝總統！」準台中市盧秀燕（右二）對於蔡總統支持山手線，她兩度表示欣然接受，並強調「支持山手線也保障捷運，兩全其美！」（王文吉攝）

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盧秀燕與民眾搭乘台鐵區間車前往后里參觀花博園區。（王文吉攝）
準台中市長盧秀燕感謝蔡總統「給我們捷運，又給我們山手線，我們欣然接受，高興都來不及。」（王文吉攝）

準台中市長盧秀燕提出暫緩興建「山手線」，蔡英文總統1日上午到台中參加座談會，特別向盧喊話說「山手線是非常有前瞻性的建設，希望新當選的市長再好好想一想，有必要的話，後續見面再來討論意見。」對此，盧秀燕樂見總統有正面回應，她說，「如果捷運也有，山手線也有，中央保證這樣的經費，當然我們欣然接受，高興都來不及，謝謝總統。」

「太好了！太好了！」盧秀燕表示，本來很擔心，如果一樣的預算，又要做捷運，又要做山手線，總要有優先次序。樂見總統有正面回應，在保障捷運預算情況下，又要額外給我們山手線1千億元，我們欣然接受兩全其美，希望2個重大建設都能兼顧，不要排擠。

盧秀燕強調，她一當選就提出山手線問題，引起中央重視，但山手線的路線、預算至今還沒核定，如果總統有這樣善意，捷運也有，山手線也有，我們欣然接受，謝謝總統。

盧秀燕也喊話說，請總統特別交代行政院，盡快保障捷運綠線、藍線、橘線的經費，山手線的1千億元也趕快核定路線、編列經費預算，「兩全其美，高興都來不及，謝謝總統。」

(中時 )

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