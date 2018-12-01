MLB》桑契斯危險？洋基總管看上馬林魚鐵捕

2018年12月01日 15:46 中時電子報 盧品青

Wild pitch or pass ball? I thought this was an obvious wild pitch, but Aroldis Chapman was livid about Gary Sanchez missing it. #Yankees pic.twitter.com/Ly7APeqOLm — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) May 5, 2018

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)愈來愈難以捉摸，日前傳出他向馬林魚打探明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，美媒報導瑞爾穆托還在洋基的雷達上。可是洋基陣中已經有強打捕手桑契斯(Gary Sanchez)了，凱許曼這回玩的又是哪招？

確實桑契斯的漏接(捕逸)臭名遠揚，但他有膂力，抓盜壘(阻殺)的本領還不錯，凱許曼10月時才信誓旦旦說不會換掉桑契斯，沒想到這麼快就「失憶」了。馬林魚執行長就是吉特(Derek Jeter)，雙方如果真要談起來自然容易得多。

事實上，早在7月底交易大限之前，凱許曼就去找過馬林魚總裁希爾(Michael Hill)探詢瑞爾穆托的情況。畢竟桑契斯今年表現太差，連拿手的打擊都降到0.186，所幸他打席374次就有18轟，長打火力仍強悍。

瑞爾穆托今年表現優異，首度獲得捕手銀棒獎，繳出生涯新高的21轟，並且連續3季敲出30支二壘打。他在馬林魚受盡屈辱，薪資仲裁時還被砍價到290萬美元，他早就想走了。所幸凱許曼只是問一問，他還是挺喜歡桑契斯(很便宜, 年薪62萬美元且不能仲裁)，加上馬林魚又很貪心，瑞爾穆托這件案子應該不會成。

(中時電子報)