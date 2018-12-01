到台北車站看展：青少年畫筆下的世界和平

2018年12月01日 15:47 中時電子報 陳儷方

國際獅子會300A2區所主辦的2018和平海報展，在台北車站西側長廊盛大展出。（圖／國際獅子會300A2區和平海報競賽委員會提供）

國際獅子會總會主辦的「和平海報比賽」為一全球性活動，至今已31年，今年以「慈善為懷」為主題，呈現對世界和平的願景，透過青少年揮灑創作，表達對國際和平的期盼。86幅得獎作品即日起至明年1月3日，在台北車站西側穿廊展出，邀請大家一同欣賞兒童、青少年朋友們的藝術創意與慈善的普世價值情懷。

國際獅子會2018-2019年度第31屆和平海報比賽成果展1日開幕，同時也舉行頒獎，榮獲第一名的畫作，是台北市石牌國中一年級的吳哲丞同學的作品，主題是《慈善為懷》。國際獅子會300A2區和平海報競賽委員會曹蕥蘭主席表示，競賽活動目的在提供當代青少年思考世界和平對人類的意義，鼓勵藉由繪畫表達對世界人類和平之信念與願景。國際獅子會總監李彩秋也強調藉由此活動，深植小朋友對促進地球村人類間之和平、諒解與容忍之重要性。

從報名參賽的青少年海報作品中，看到對世界悲天憫人的情懷，這樣的想法與期望，不僅表現出對和平願景的創造力，更能與國際獅子會所追求的全球慈善濟世的信念縝密結合，讓此活動充滿更深摯的公益正面意義。

主辦單位表示，每年競賽活動中產生的台灣地區第一名，將代表台灣與全球六大洲的國家與地區的冠軍得主，一起競逐最高榮譽的世界冠軍。台灣學童曾在2009-2010競賽活動中，以《和平的力量》作品獲得世界冠軍，成為全球矚目焦點，備受讚賞。

(中時電子報)