關懷盃》棒球教室指導小球員 現在竟成高國慶統一隊友！

2018年12月01日 15:50 中時電子報 鍾亞芳 /台東報導 /台東報導

統一獅高國慶回饋原棒協「關懷盃」不遺餘力，他今天（1日）談起自己在關懷盃發生的趣事時說，現在的隊友曾對他說，小時候曾在棒球教室接受過高國慶的指導，高國慶笑說：「他還在台上講這件事，讓我好尷尬！」

高國慶小時候雖沒有打過關懷盃，但幾乎每年都會到東部回饋基層棒球，「其實我沒印象在關懷盃指導過的球員後來打職棒，不過不少人進了職棒都會跟我說，我之前在關懷盃的棒球教室教過他們。」高國慶說。

甚至其中一位「小球員」就是高國慶現在的隊友投手林航，高國慶透露，有次林航跟他說，曾經在關懷盃的棒球教室被高國慶一對一指導，高國慶很驚訝，「我說，是嗎？我有教過你嗎？你是投手，我是野手，我怎麼會教你？後來他說，當時的棒球教室是投手、野手一起上課。」說完，高國慶自己也無法置信地大笑。

高國慶今天監場時與隊友一起分配整理球場的工作，對著潘彥廷、鄭鎧文說：「你們負責整理壘包，投手丘交給我，讓我圓個投手夢。」一說完立刻引起一陣哄堂大笑。

談到關懷盃賽事，高國慶表示：「我們的立場也是希望小球員可以多比賽，訓練就是每天重複做一樣的、比較乏味，比賽比較有變化，小朋友也比較喜歡比賽、比較快樂，而且也可以比賽來看訓練的成效好不好。」

(中時電子報)