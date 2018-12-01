獨》好巧!吳音寧被拔他立馬升官 北市市場處長高升

2018年12月01日 15:51 中時電子報 邱文秀

根據討論休市日期會議紀錄，農會有強烈建議不宜休市超過連續兩日。(游淑慧提供)

北農總經理吳音寧剛下台，北農監督上司台北市市場處處長許玄謀立刻高升，被市長柯文哲拔擢為秘書處12職等參事，位階比副局長還高，今日生效，他並兼代市場處處長。新科台北市議員游淑慧說，今年北農休市風波，市場處身為長官有重大責任，第一果菜市場改建案荒腔走板，許玄謀為何這麼巧在此刻高升?

紛擾一整年的北農人事案，總經理吳音寧剛被農委會強勢拔官，監督北農的台北市市場處長許玄謀立刻被升官。新科台北市議員游淑慧說，許玄謀被拔擢為秘書處12職等參事，今日生效，跟柯P親信蔡碧如同等位階。

游淑慧說，市場處處長從11職等升到12職等，整個北市府八萬大軍，就只有7個12職等參事缺，等級比副局長還高。九合一大選剛結束，這麼好的位置為何就分給台北市市場處長許玄謀，不知道市長柯文哲能不能給外界一個合理的答案?

游淑慧說，今年一整年北農爭議不斷，對農民影響巨大的休市風波，上級長官市場處同意拍板定案，休市造成重大損失，當時她就一直強調責任並不只是前北農總經理吳音寧一個人的，責任是在市場處身上。

還有第一果菜市場改建案，這麼重要的案子不是先規劃再編預算，而是先編列天價一百億預算，再請人家規劃，游淑慧認為，市場處處理許多重大事項荒腔走板。游淑慧問，到底為什麼這麼巧，吳音寧剛下台，就傳出市場處處長高升的訊息?

許玄謀接到電話很訝異表示，他的確有聽說要升12職等參事一事，但不知道媒體消息怎麼這麼快。他周一還是會去市場處上班，對於下一位市場處接班人，他表示還不知道。

(中時電子報)