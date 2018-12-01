英超彩虹鞋帶運動 國家隊主場破天荒辦同志足賽

英超本周卡地夫城vs.狼隊，狼隊隊長柯阿迪掛上了支持同志的彩虹臂章。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
英超卡夫城與狼隊之戰響應彩虹鞋帶運動，於球場插上彩虹角旗。（路透）

英超這兩周舉辦一年一度的「彩虹鞋帶運動」，各比賽球場的角旗將會變成彩虹旗，隊長也會掛上彩虹臂章。今天甚至在英格蘭國家隊主場溫布利舉辦了別開生面的同志足球賽，呼應各界尊重不同性向的族群。

「像今晚這樣的比賽很重要，很多人可能根本沒看過同志足球隊，甚至不認為同志能踢足球。」首位公開出櫃的英格蘭職業足球裁判艾特金（Ryan Atkin）說：「以前在球場有很多污辱同志的言行，所幸現在已經逐漸朝正確的方向改進了。」

艾特金今天也代表石牆FC（Stonewall FC）在溫布利出賽，「石牆暴動」是1969年6月28日凌晨發生在美國紐約格林威治村石牆酒吧的一連串自發性暴力示威衝突，被認為是美國及全球同志權利運動發跡的關鍵事件。成立於1991年的石牆FC，則是英國首支及實力最強的同志足球隊。

上月法國與斐濟的橄欖球國際賽，就有法國球員因同志議題穿上綁著彩虹鞋帶的球鞋比賽。（路透資料照）

彩虹鞋帶運動（Stonewall's Rainbow Laces campaign）於2013年發起，今天的同志足賽也是活動之一。此外，這也是英格蘭國家隊主場，首次在球季期間舉辦非聯賽或國家隊比賽，別具意義。

「這個運動對我而言，最重要的事情不是要割掉誰的喉嚨，我在網路上看到很多這方面的評論，」艾特金說：「這是一種覺醒，試著阻止任何恐同嘲笑以及來自看台與社群網站的歧視，所以彩虹鞋帶運動需要繼續下去。」

艾特金是英國首位公開出櫃的職足裁判，但放眼世界足壇，敢公開出櫃的現役職業球員僅有美國明尼蘇達聯隊的柯林馬丁（Collin Martin）與瑞典球員海森（Anton Hysen）。法國國腳、英超切爾西前鋒吉魯（Olivier Giroud）此前表示，他雖然尊重不同性向，但足壇要能接受公開出櫃的球員，還有一段長路要走。

(中時電子報)

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