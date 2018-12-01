結合自然人文 台旅會溫泉美食嘉年華天津登場

2018年12月01日 17:02 旺報 陳君碩

台旅會近日在天津、武漢兩地，以「辦桌」宴席的方式，舉行「溫泉美食嘉年華」活動，推廣台灣觀光。台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，辦理此嘉年華的發想，是將台灣得天獨厚的「溫泉」及「美食」兩大觀光資源予以結合，並融入台灣各地別具特色的溫泉自然風情、人文典故、鄉土濃情，以凸顯台灣獨有的飲食文化風景線。

台旅會北京辦事處與中華民國旅行業品質保障協會合作，11月30日至12月2日於天津、12月5日至7日於武漢，舉辦「2018-19台灣溫泉美食嘉年華」行銷推廣活動，特別邀請來自台灣「南村私廚小酒棧」的潘盟元廚師團隊，來到天津及武漢的大飯店現場，即席烹調最具台灣特色的「溫泉酒家美食」。

此次活動採「辦桌」方式舉行，潘盟元廚師現場烹調的「火燒烏魚子」技驚四座、台灣黑豬肉、宜蘭鴨賞、小魚乾炒、剝皮辣椒、花椰菜乾組成的「五福大拼盤」也讓現場來賓驚艷。此外，台式佛跳牆、家鄉炒米粉、三杯雞、藥膳羊肉爐佐金門高粱酒；魷魚螺肉蒜、及壓軸的九份芋圓黑糖蜜，與台灣空運來的四季水果，可謂聲、光、色、香、味俱全，都讓與會者回味無窮。

品保協會理事長許晉睿表示，色香味俱全的酒家菜料理，在台灣普遍受歡迎，希望藉由活動的行銷推廣，讓天津、武漢兩地的民眾除品嚐到台灣美食外，能多前往台灣旅遊，因為台灣還有更多美好的人、事、物等著您來品嚐與體驗。

台灣溫泉協會理事長李吉田表示，台灣針對溫泉旅遊資源舉辦了「10大好湯」的評選活動，選出「關子嶺溫泉」、「新北投溫泉」、「礁溪溫泉」、「知本溫泉」、「谷關溫泉」、「泰安溫泉」、「金山萬里溫泉」、「烏來溫泉」、「瑞穗溫泉」及「寶來不老溫泉」等10大好湯，各有不同的泉質、景觀及美食特色，都是值得前往舒緩身心的旅遊地。

(旺報 )