結合自然人文 台旅會溫泉美食嘉年華天津登場

台旅會主辦的「2018-19台灣溫泉美食嘉年華」11月30日至12月2日在天津舉行，台旅會北京辦事處主任楊瑞宗(中)與會。(台旅會提供)

友善列印
旺報

台旅會近日在天津、武漢兩地，以「辦桌」宴席的方式，舉行「溫泉美食嘉年華」活動，推廣台灣觀光。台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，辦理此嘉年華的發想，是將台灣得天獨厚的「溫泉」及「美食」兩大觀光資源予以結合，並融入台灣各地別具特色的溫泉自然風情、人文典故、鄉土濃情，以凸顯台灣獨有的飲食文化風景線。

台旅會北京辦事處與中華民國旅行業品質保障協會合作，11月30日至12月2日於天津、12月5日至7日於武漢，舉辦「2018-19台灣溫泉美食嘉年華」行銷推廣活動，特別邀請來自台灣「南村私廚小酒棧」的潘盟元廚師團隊，來到天津及武漢的大飯店現場，即席烹調最具台灣特色的「溫泉酒家美食」。

此次活動採「辦桌」方式舉行，潘盟元廚師現場烹調的「火燒烏魚子」技驚四座、台灣黑豬肉、宜蘭鴨賞、小魚乾炒、剝皮辣椒、花椰菜乾組成的「五福大拼盤」也讓現場來賓驚艷。此外，台式佛跳牆、家鄉炒米粉、三杯雞、藥膳羊肉爐佐金門高粱酒；魷魚螺肉蒜、及壓軸的九份芋圓黑糖蜜，與台灣空運來的四季水果，可謂聲、光、色、香、味俱全，都讓與會者回味無窮。

品保協會理事長許晉睿表示，色香味俱全的酒家菜料理，在台灣普遍受歡迎，希望藉由活動的行銷推廣，讓天津、武漢兩地的民眾除品嚐到台灣美食外，能多前往台灣旅遊，因為台灣還有更多美好的人、事、物等著您來品嚐與體驗。

台灣溫泉協會理事長李吉田表示，台灣針對溫泉旅遊資源舉辦了「10大好湯」的評選活動，選出「關子嶺溫泉」、「新北投溫泉」、「礁溪溫泉」、「知本溫泉」、「谷關溫泉」、「泰安溫泉」、「金山萬里溫泉」、「烏來溫泉」、「瑞穗溫泉」及「寶來不老溫泉」等10大好湯，各有不同的泉質、景觀及美食特色，都是值得前往舒緩身心的旅遊地。

(旺報 )

方星海：做好股指期貨恢復常態化… 2018台灣創藝生活節開跑 陸國台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。