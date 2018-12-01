揪感心！ 甜心女孩陳婷揪團送便當給寒士

2018年12月01日 16:42 中時 廖德修

假日號召年輕人幫平安站大掃除，陳婷協助整理物資。（圖／慈濟基金會提供）

陳婷（前排右2）相信年輕人都有一股助人的熱誠，只是不知道機會，圖為年輕人們協助萬華平安站大掃除。（圖／慈濟基金會提供）

陳婷（左2）平時也會帶動慈籃小朋友，引導生活中小細節注意的事情。（圖／慈濟基金會提供）

2015年蘇迪勒風災後，慈濟志工前往災區清掃，圖為陳婷（前排右3）與年輕人在烏來投入清掃。（圖／慈濟基金會提供）

陳婷（左1）經常把溫暖帶給周遭的人，其中一位王嘉苡（右1）大學畢業後回到台北，跟著陳婷投入志工服務，參加每個月平安站送餐服務已3年。（圖／慈濟基金會提供）

平時跟著陳婷投入志工服務的王嘉苡（左），1日也受證成為慈濟委員。（圖／慈濟基金會提供）

「今天是我出社會的第一天，我剛好要去面試。感謝你的靜思語安定了我的緊張與不安」，用一句好話，布施一個安心力量，國立台灣藝術大學畢業的陳婷，「用心結好緣、有心布善種」，看見人間美善力量在人我之間傳揚。

時下年輕人除了讀書、上班，假日大多是跟朋友去逛街、揪團遊玩，總是掛著甜美笑容的陳婷卻顛覆了這個印象。陳婷在高中時跑到環保站做資源回收，大學時做志工服務，大學畢業後，每個月「揪團」到人安基金會萬華平安站發放便當、陪爺爺奶奶聊天，這一號召，持續了6年…。

熱情、喜歡交朋友的陳婷，就讀國立台灣藝術大學時，為了不浪費搭火車通勤的時間，經常主動跟鄰座的人聊天。有次和一位大姊姊聊天後，當時陳婷已加入慈濟大專青年聯誼會，離別前翻了背包只找到《慈濟月刊》，就跟大姊姊說月刊裡的「靜思語」是送她的小禮物。這位大姊姊之後傳訊息給陳婷：「今天是我出社會的第一天，我剛好要去面試，感謝你的靜思語安定了我的緊張與不安。」

自此，陳婷每天都帶著自製「靜思語」搖搖包在身上，以熱誠、開朗的笑容跟周圍的人互動。

陳婷的微笑，也把溫暖帶給身邊的人。有次陳婷在校園遇到一位不認識的學姊在哭，就上前拍拍她的肩膀，儘管學姊不理會，陳婷再拍拍她的肩，對方終於回頭問：「哎！你是誰呀？」陳婷問她怎麼了嗎？學姊才表達：「論文被教授退件，我知道該怎麼做，妹妹感謝你。」之後學姊跟著陳婷買兩杯咖啡送人，體會那種幫助人純粹的感動。

大學畢業後，陳婷沒有中斷助人的行動，陳婷在履歷表上的應徵條件是「每周三提早下班作環保」，讓老闆記憶深刻。原來，陳婷在高一時，因為對「環保」有莫名的熱情，自己跑到家裡附近的慈濟環保站做回收，陳婷開始帶環保餐具、邀約年輕人作回收，一直到現在，還沒30歲的陳婷，人生已3分之1在環保站度過，她希望未來大家討論的不再是世界末日這4個字，而是「冰山重建」之類的。

陳婷的老闆在尾牙時，邀約同事做便當給人安基金會萬華平安站的寒士，有了陳婷加入後，發送便當的服務從一年一次，變成每個月一次，便當也從無法回收的紙盒，變成可回收又素食的環保餐盒，後來萬華區慈濟志工也加入煮便當的行列。

儘管陳婷已離開之前的公司，仍每個月邀約年輕人到萬華平安站發放便當，從一開始70幾個，到現在每個月送出約1百多個便當，從餐盒整理、消毒、打餐，到發送便當、帶動活動，這群年輕人讓萬華平安站年輕了起來。

陳婷也很感恩作好事有這麼多人響應，有次原本預估號召50位志工到平安站大掃除，沒想到來了70多人，大家分成多條動線從清掃、整理物資、粉刷…，儘管偶爾在移動櫥櫃時出現老鼠、蟑螂，尖叫聲此起彼落，年輕人持續完成手邊的工作，把平安站打掃得煥然一新，讓工作人員能為寒士提供更好的服務。

讓陳婷感受到善的循環，還有「捐髮」這一項。陳婷已捐髮3次，曾有一位慈濟志工看到陳婷的短髮、跑去抱她，原來這位慈濟志工罹癌做化療時收到慈濟的捐髮，因為真髮比假髮還自然、不易過敏，這位志工因感動而進入慈濟。

如今陳婷在慈濟人文志業上班，讀美術設計的她，也是出版多年的《靜思語》改版之設計團隊。陳婷始終相信年輕人都有一股助人的熱誠，只是沒有機會，因此只要有需求，不管是做環保、機構關懷，或是蘇迪勒颱風後到烏來清掃，透過臉書、Line，陳婷將年輕人的力量號召起來。

陳婷期許自己能繼續堅持下去，邀約更多人投入志工服務行列，讓世界更美好。

(中時 )