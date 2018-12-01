北市大青年民調出爐 7成青年對台灣整體競爭力沒信心

2018年12月01日 16:48 中時 林縉明

台北市立大學市場調查行銷策略中心1日公布2018青年民意調查結果，20歲至39歲青年對於台灣整體競爭力、產業政策沒信心比例高達7成，其中有6成青年不滿意平均月薪；兩岸關係部分，約53％青年希望兩岸維持現狀，同時有約5成未來可能赴大陸就業，反映出有別過去青年排斥西進工作，現在因不滿台灣經濟及低薪狀況，紛紛出走赴大陸工作趨勢。

2018青年民意調查針對青年族群關切議題進行調查，分為「經濟面」、「兩岸關係」及「社會面」三大層面，希望透過調查，了解20歲至39歲青年民意趨勢走向，反映政府施政作為績效，並提供未來制定施政方針參考。

調查結果顯示，青年對於台灣未來3至5年經濟發展、整體經濟競爭力、產業政策沒信心比例平均約7成；兩岸關係部分，希望兩岸統一或台灣獨立分別約2成，超過5成青年認為兩岸未來應朝長期維持現狀方向發展，未來也希望有機會赴大陸就業。

台北市立大學市場調查行銷策略中心主任張智鈞分析，青年對於台灣整體經濟產界及發展情況沒信心，反而會覺得對岸經濟發展、待遇比較好，不想留在國內，代表政府應調整青年及經濟政策。

「社會面」部分，贊成「恢復執行死刑」的青年比例高達9成 (90.1%)；而贊成同性婚姻合法化比例則將近7成，顯示青年族群想法開放且希望改變現有制度。

此次調查期間為 8 月 6 日至 8 月 22 日，採用分層比例隨機抽樣法，透過電腦輔助電話訪問(CATI)系統，共訪問 1,077 份有效樣本，其中手機與市話抽樣比例約為 3：1，以 95%信 心水準推估，抽樣誤差範圍為±2.99%。

(中時 )