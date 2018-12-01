北市大青年民調出爐 7成青年對台灣整體競爭力沒信心

友善列印
中時

台北市立大學市場調查行銷策略中心1日公布2018青年民意調查結果，20歲至39歲青年對於台灣整體競爭力、產業政策沒信心比例高達7成，其中有6成青年不滿意平均月薪；兩岸關係部分，約53％青年希望兩岸維持現狀，同時有約5成未來可能赴大陸就業，反映出有別過去青年排斥西進工作，現在因不滿台灣經濟及低薪狀況，紛紛出走赴大陸工作趨勢。

2018青年民意調查針對青年族群關切議題進行調查，分為「經濟面」、「兩岸關係」及「社會面」三大層面，希望透過調查，了解20歲至39歲青年民意趨勢走向，反映政府施政作為績效，並提供未來制定施政方針參考。

調查結果顯示，青年對於台灣未來3至5年經濟發展、整體經濟競爭力、產業政策沒信心比例平均約7成；兩岸關係部分，希望兩岸統一或台灣獨立分別約2成，超過5成青年認為兩岸未來應朝長期維持現狀方向發展，未來也希望有機會赴大陸就業。

台北市立大學市場調查行銷策略中心主任張智鈞分析，青年對於台灣整體經濟產界及發展情況沒信心，反而會覺得對岸經濟發展、待遇比較好，不想留在國內，代表政府應調整青年及經濟政策。

「社會面」部分，贊成「恢復執行死刑」的青年比例高達9成 (90.1%)；而贊成同性婚姻合法化比例則將近7成，顯示青年族群想法開放且希望改變現有制度。

此次調查期間為 8 月 6 日至 8 月 22 日，採用分層比例隨機抽樣法，透過電腦輔助電話訪問(CATI)系統，共訪問 1,077 份有效樣本，其中手機與市話抽樣比例約為 3：1，以 95%信 心水準推估，抽樣誤差範圍為±2.99%。

(中時 )

揪感心！ 甜心女孩陳婷揪團送便… 12月桶裝瓦斯降2.2元 車用液化石…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。