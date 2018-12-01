太馬交管逾百車受困5小時 主辦單位：1個月前已掛告示

2018年12月01日 16:46 中時 張祈

針對太馬交管出包，太魯閣馬拉松賽事執行長張志強喊冤，合歡山一路向天祥1個月前就放置管制告示牌，工務段也同步配合在跑馬燈播放管制訊息。（張志強提供）

台8線大禹嶺112公里處跑馬燈清楚標示管制時間。（張志強提供）

2018太魯閣峽谷馬拉松今上午風光落幕，正歡慶台灣選手保住全馬、半馬兩面金牌，就傳出上百車輛受困在天祥管制站，受困民眾抱怨交管出包，太魯閣馬拉松賽事執行長張志強喊冤，合歡山一路向天祥1個月前就放置管制告示牌，工務段也同步配合在跑馬燈播放管制訊息。

新城分局指出，太馬賽事的交通管制自今凌晨4時自下午2時，範圍為台8線天祥至太魯閣大橋南端、舊台9線錦文橋至太魯閣橋北端及調撥車輛放行的台9線太魯閣大橋等3處，派出上百名警力布署賽道，確保賽事順利進行。

據媒體報導，天祥管制站因管制聚集百餘輛車，民眾抱怨開到天祥才知道因馬拉松管制禁止通行，只能乾到活動結束放行，有人等了5個多小時才離開，氣憤質疑交管改善空間大，應該從大禹嶺就先設站告知。

主辦單位執行長張志強受訪喊冤，8月份就申請交通維護計畫、道安會報等層層審核，警方協助自1個月前從合歡山隧道口、關原、洛韶、西寶至天祥一路約50公里路段放置5面活動公告，內容包括活動管制時間、地點等訊息，工務段也同步在大禹嶺、西寶2處放置跑馬燈放送交管訊息。

張志強說，太馬活動承辦十餘年，年年管制路線皆相同，交管公告北從和平至太魯閣大橋，西從合歡山一路往花蓮，礙於警力有限，僅能在賽道外圍安置警力，活動進行期間也沒有收到警方反映交管爭議訊息，倒是活動結束後才聽到投訴訊息，有著悶頭一棍的無奈。

(中時 )