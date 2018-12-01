小禎生日遊越南獨缺李進良 鏟掉41公斤等領胡瓜400萬元瘦身獎金

2018年12月01日 16:23 中時 蕭雅玲

小禎從年初開始瘦身至今，成功甩掉41公斤肥肉，瘦身成功後衣服也從XXL變成XS，今（30日）出席阿華田飲品擔任一日店長，也分享自己的瘦身秘方，她表示，之前運動3、4年都沒有效，後來發現瘦身除了運動，「最重要是飲食得少量多餐，細嚼慢嚥！」尤其演藝工作，每次錄影都在趕時間，細嚼慢夜更是難。之前爸爸胡瓜為了鼓勵她瘦身，祭出100萬港幣（台幣400萬元）瘦身獎金，她表示期限是到明年三月才生效，到時要去澳門領取，她計劃用澳門幣跟爸爸領取，匯率會比較好。

她自認瘦身沒有特定的減肥菜單，但營養一定要均衡才會瘦得下來，像之前她去吃旋轉壽司都會吃好幾盤，現在才吃2盤就有飽足感，吃完走回家，一到家中肚子立刻又餓了，消化速度之快，連她自己也覺得很訝異。她透露，之前胖的時候，身體出過很多狀況，在做身體檢查時有很多紅字，當下就覺得要愛自己多一點，現在瘦下來後腳底板也不會痛了，很多疾病也都不見，再去身體檢查指數也都很健康。

即將在9日度過34歲生日的她，透露今年生日會跟爸爸胡瓜、藍心湄、陳美鳳、寶媽等35位演藝圈好友一起到越南過生日，至於李晉良是否會同行，她回應：「幹嘛要找他？我們每年都是跟好朋友一起去玩！」

日前她被拍到和丁春誠哥哥丁春霆進出健身房，被問到時她直呼：「這件事真的是誤會。」她強調，自己很愛運動，在健身房也有許多朋友一起，「不懂為什麼講得好像我們兩個私約！」她透露「我不是走這型」對肌肉男沒興趣，但坦言有次跟丁春霆一起吃飯女兒Emma也有去。

(中時 )