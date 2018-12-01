膽固醇指數是否偏高？ 一捏阿基里斯腱就知道

平時該如何掌握膽固醇指數的變化，只要捏捏阿基里斯健的寬幅就可知道了。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

你有膽固醇偏高的問題嗎？膽固醇偏高會帶來血脂異常，若一直放任不管，恐會罹患動脈硬化、心肌梗塞等嚴重疾病。專家指出，女性因為懷孕、更年期的關係，膽固醇指數容易升高，因此從40歲開始就要懂得保養。平時該如何掌握膽固醇指數的變化，其實很簡單，只要捏捏阿基里斯腱的寬幅就可知道了。

《身體小毛病跟妳想的不一樣》一書提到，女性膽固醇指數會因為懷孕、更年期而升高，從40歲開始就要注意了。其實，血脂異常症是血液中的膽固醇（脂肪）過多的疾病。若放任不管會引起動脈硬化、心肌梗塞等嚴重疾病。會造成膽固醇指數偏高，除了生活習慣之外，懷孕或更年期時的荷爾蒙分泌失衡以及遺傳都是主因。

生活中的存在的警訊無所不在，該書歸納多達300種，其中有關膽固醇的警訊，包括阿基里斯腱的寬幅在0.9cm以上、耳垂有縱向皺紋及眼頭有黃色疙瘩的現象，值得有膽固醇指數偏高者多加留意。

書中指出，要了解自己是否膽固醇指數偏高，除了到醫院作檢測，捏捏阿基里斯腱也可得到答案。阿基里斯腱是位於足踝後側的粗大肌腱組織，俗稱「跟腱」或「腳筋」，由於它經常伸縮且容易受傷，如果阿基里斯腱寬幅超過0.9cm，意味著你的血管內容易囤積膽固醇。

再者，耳垂有縱向皺紋的情形也不可小覷，這可能是動脈硬化，血液循環變差，養分很難輸送到身體各角落所致。微血管較多的耳垂會因為缺乏營養，導致脂肪收縮而容易形成皺紋。

另外，眼頭有黃色疙瘩也該加以關注，因為黃色疙瘩是膽固醇堆積所造成，而它則是動脈硬化進展的證據。尤其容易長在皮膚的淺層部位，除了眼瞼（眼頭），手肘也是。

(中時電子報)

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