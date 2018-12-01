苗栗舊衣拆解編織藝術 2日邀民眾與藝術大師創作

舊衣拆解編織行動藝術，要看民眾與藝術大師會擦出什麼火花。（陳慶居翻攝）

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縣府爭取文化部補助及台電、中油公司的贊助，結合交通部台灣鐵路管理局辦理「編織藝術節」，為工藝大師提供交流與展示平台，讓國人可欣賞到在地工藝的充沛能量。其中，藝術家鍾瓊儀的作品《RE- PROJECT》，2日分2場次開放民眾參與創作，看會擦出什麼火花。

山海聽織展覽已於11月10日在苗栗市鐵路一村開展，邀策展人黃義雄與9位藝術家共同帶來精彩的作品，為鐵路一村帶來新氣象。其中參與《RE- project》材料的應用與再造，預定2日上午10時到下午1時及下午2時到5時，開放民眾報名參與藝術大師創作，歡迎民眾以纖維材質，運用大型織布機探索與尋找自己的定位。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，活動以《RE- PROJECT》為主題，內容在探討喜好與風格成為一個人的樣貌，生命累積了各個階段鮮少再穿著的衣物，要丟棄卻捨不得地想起當時的情景與記憶，藝術家運用這些親近的材質成為一條隱形的線，交叉、混色地構成了一塊自我樣貌的布料。

林彥甫表示，這項舊衣拆解編織藝術，期待民眾將擁有情感意義的舊衣物重新拆解，將現成物處理成材料，如同將自我回歸，在織入織出的讓各個故事交疊與展現，成為記憶的再現與延續，讓民眾體會編織藝術是與生活共伴。

(中時 )

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