胡歌遭黑拍戲狂妄踢人背 女主角發長文回應

胡歌被挖過去專訪截圖。（圖／翻攝自金莎、新浪娛樂微博）

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中時電子報
金莎發文替胡歌緩頰。（圖／翻攝自金莎微博）
唐人總裁蔡藝儂替胡歌說話。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

大陸男星胡歌日前為有他「接班人」封號的蔣勁夫家暴事件出聲，引來部分網友批評，近日有人刻意找出胡歌過去自爆拍戲時會踢女主角金莎背的影片大肆抨擊，稍早金莎親上火線發文回應，替胡歌澄清在節目上所說只是「綜藝效果」，胡歌當時只是看她走得慢會用腳碰她，盼外界不要再盲目亂罵。

最近網上流傳胡歌過去上節目的一段截圖，可見他面帶笑意分享自己在劇組時曾踢過金莎的背，還強調：「這個真實啊，我是用我的一種方法，來這個紓解大家拍戲的時候這種壓力」，引發網友批評胡歌人品。對此，今(1日)下午，金莎發文回應：「因為老胡185的個子實在太重了，他演受傷躺在擔架上頓珠人也高在後面，我抬他在前方重量都落在我這裡，我走的有點慢，太慢的話就會不斷的卡重來，所以他用腳輕輕的碰了我尾骨附近的位置，催我不要太慢。」

金莎更替胡歌擔保說：「他要真踢我一下我會站不住跪下的，擔架就會翻，他就會掉金沙江裡，我只是還原事實，其他就不多做解釋了」，說明胡歌在節目上所說只是開玩笑，且用詞不精準罷了。胡歌公司唐人總裁老闆蔡藝儂也在朋友圈發文說：「家暴就是不對，每個人都得為自己做的事情承擔後果，沒有什麼好辯解的，另一個層面是，朋友的惋惜和鼓勵，只是痛心，並非贊成家暴」，「被有心人利用，是另一起網路暴力」。

(中時電子報)

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