新北執行署連合拍賣 千萬賓利GT低價起標

新北地檢署及執行署新北分署4日將進行動產及不動產聯合拍賣，拍賣物品包括賓利、奧迪等多輛名車。（翻攝畫面中央社)

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中時電子報
湯萱樂/綜合報導

新北地檢署及法務部行政執行署新北分署，將於12月4日「一二三聯合拍賣日」進行動產及不動產聯合拍賣，拍賣物品包括賓利、寶馬、奧迪千萬名車、各式精品及不動產。

首場拍賣在4號上午10時在新北分署地下4樓，拍賣3部新北地檢署刑事案件偵查中扣押的車輛，分別為BENTLEY CONTINENTAL GT，排氣量6000cc，12汽缸，2013年2月出廠；BMW X6，排氣量3000cc，6汽缸，2014年4月出廠；AUDI A5 40 TFSI，排氣量2000cc，4汽缸，2017年10月出廠。

新北分署表示，這3部車輛將於當天上午9時起在分署地下4樓停車場開放參觀，有意購買的民眾請於當天上午9時30分至10時到新北分署登記並領取號碼牌。這次拍賣定有底價，由現場出價最高者為拍定人。拍定人於拍定當日繳足拍賣價金及鑑定費用後，當場就能領取車輛。

新北分署指出，第2場拍賣於當天中午12時至下午4時在新北分署11樓會議室進行， 拍賣品包括白水晶觀音雕像、藍寶石戒指、黃水晶裸鑽、少女服飾、韻律衣褲、籃球衣褲及王老吉涼茶等，品項總共逾130項，琳琅滿目。

另外，新北分署當天上午10時在12樓拍賣室拍賣板信商業銀行及大台北寬頻網路公司的股票，下午3時則拍賣41筆不動產，其中24筆已進行到第4次拍賣程序，價格相當便宜，歡迎民眾到場參與投標。

(中時電子報)

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