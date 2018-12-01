新竹空軍基地集團結婚 溫馨又浪漫

2018年12月01日 16:58 中時 陳育賢

空軍今天在新竹基地舉辦「2018年官兵集團結婚」典禮，70對新人由編號1314（一生一世）的C-130運輸機接送抵達會場。（陳育賢攝）

空軍1日在新竹基地舉辦「2018年官兵集團結婚」典禮，70對新人浪漫完成終身大事。（陳育賢攝）

空軍1日在新竹基地舉辦「2018年官兵集團結婚」典禮，70對新人浪漫完成終身大事。（陳育賢攝）

空軍1日在新竹基地舉辦「2018年官兵集團結婚」典禮，70對新人浪漫完成終身大事。（陳育賢攝）

空軍司令部1日下午在新竹空軍基地舉辦「2018年官兵集團結婚」典禮，空軍今年是以「比翼雙飛、珍愛永恆」為主題，70對新人搭剩編號1314（一生一世）C-130運輸「禮機」抵達會場，並在空軍司令張哲平證婚下完成終身大事，過程浪漫溫馨。

空軍司令部指出，今年的官兵集團結婚共計有70對新人報名參加，而此次移師到新竹空軍基地由2聯隊主辦，為替新人們迎接人生最重要的大事，2聯隊特別將停機棚打造成禮堂，並在主舞台兩側各停放1架彩繪的幻象戰機，會場另也設計了多款「打卡牆」提供新人拍照留下一生最浪漫的時刻，顯現空軍弟兄在鋼鐵的外在下也有細心溫暖又浪漫的一面。

今天下午2點正，空軍特別安排兩架C-130運輸機做為禮機搭載70對新人抵達基地會場，其中1架還特別挑選編號1314代表著「一生一世」的運輸機，相當暖心。

擔任主婚人的空軍司令張哲平上將特別以「選妳所愛，愛你所選」，「彼此寬容，相互扶持」期勉新人，並提醒新人們珍惜獲得不易的良緣，今天起要相互體恤，為家庭付出，彼此守護、牽手共度未來的每1天。

代表新人致詞的陳東麟中校則承諾將同心協力經營美滿和樂的家庭，同時在工作崗位上奉獻心力。70對新人就在長官與親友的同聲祝福與見證下，結髮為夫妻，共組家庭擘畫幸福藍圖。

其中1對新人，新郎為空軍儀隊上士班長鄭智祥，他在忠烈祠擔任督哨官時認識時遊客安藤光（Hikara Ando），兩人斷斷續續連絡2年，去年以結婚為前提，展開相隔兩國的遠距離交往。

兩人表示，因分隔兩地，多用視訊連絡，溝通還需靠翻譯幫忙，但未因此降低對彼此的愛，今年決定結婚，而報名空軍集團結婚就是希望婚禮成為最難忘的回憶。

(中時 )