川習交鋒前夕 美中貿易戰癥結一次看懂

2018年12月01日 17:02 中時電子報 馮英志

美國總統川普與大陸領導人習近平將於1日G20峰會時舉行場邊晚餐會，各方關注川習會能否降溫貿易戰。媒體報導指出，中美貿易戰中的數點爭議，將是會談焦點。

G20川習會將決定中美貿易爭端後續是戰或和，更影響明年世界經濟走向。

一、貿易失衡。此為美方發動貿易戰主要訴求。2017年美國對大陸存在高達逾3750億美元貿易逆差，這當中，大陸對美出口貨品價值約為5055億美元，美國出口大陸的商品金額則為1300億美元。巨大的貿易逆差觸發關稅戰，美國自7月6日起已對大陸祭出3波懲罰，加徵10%至25%關稅，涉及2500億美元大陸產品。做為反擊，大陸也對美國加徵5%至25%的關稅，涉及美國產品規模為1100億美元。由於大陸是順差國，1100億美元產品加徵關稅形同傾盡所有氣力，在關稅戰上已無法「以牙還牙」。

二、擴大市場開放。大陸在許多領域對外資准入、持股比例予以限制，美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）就曾表示，市場開放問題是中美之間的分歧之一，並說美國希望看到關於大陸市場開放的具體時間表。關於市場開放，大陸已不斷釋出訊息，大幅度放寬市場准入，清單長度由63條減至48條，在鐵路、證券、汽車製造等22個領域祭開放措施。

三、經濟結構改革。大陸長久以來實行國家資本主義，特色在於由政府主導經濟和國企，以致外資、外商難以和「國家隊」匹敵。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）曾發話，北京必須承諾對國內經濟結構改革採取行動。但這點北京至今沒有具體回應。

四、智慧財產權爭議。中美在智慧財產權的攻防由來已久，大陸很多時候呈現矛盾的狀態，一則以加強智慧財產權的保護，來換取先進經濟體對大陸的好感，卻又在實現國家發展目標的過程對此無視，甚至強迫外企技術轉移。

這場世界前兩大經濟體的領袖會面，將決定中美貿易爭端後續是戰或和，更影響明年世界經濟走向。

(中時電子報)