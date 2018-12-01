陳英鈐辭職生效12／3 林奕華批：貪圖年終 令人瞠目結舌

前中選會主委陳英鈐。（劉宗龍攝）

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旺報

九合一大選挨批史上投開票最混亂，國民黨立法委員林奕華痛批，中選會主委陳英鈐闖大禍之後表示請辭負責，結果被踢爆辭職正式生效日為12月3日，是貪圖可以以部長等級薪資計算拿到整年的年終獎金，「這樣的中選會主委，請辭還不忘顧及自己的最大權益，所作所為令人瞠目結舌。」

林奕華批評，九合一選舉開票當晚，面對選務亂象，陳英鈐整晚躲在貴賓室不敢面對，隔日凌晨出面仍是說不清楚，不敵輿論，辭職下台。

林奕華表示，政務官因政治責任請辭，都是當天走人，才後補行政程序，陳英鈐拖到12月3日生效，就是因為如此可以以部長薪資計算拿到整年年終獎金；雖然行政院幫忙解釋說陳主委回學校一樣有年終獎金，但未兼行政職的教授，薪資最高只等同於常務次長，和部長薪資有一段落差，領到的年終獎金數字當然不同。

林奕華質疑，行政院跳出來幫忙講話，難道是要酬謝他為執政黨當了這麼久的「東廠」嗎？行政院難道不知道政務官因政治責任請辭，和一般事務官在行政程序處理上本來就不同嗎？「到底要民怨沸騰到什麼程度，蔡總統才能真正理解？」

林奕華指出，這樣的中選會主委，請辭還不忘顧及自己的最大權益，所作所為令人瞠目結舌；「由此可見，中選會雖然亂象叢生，但看來陳主委下台是因為對於民進黨的慘敗感到過意不去，而非真正為了一連串糟蹋台灣民主的決策感到羞愧和抱歉。」

(旺報 )

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