新黨將舉辦黨內路線大辯論 交棒年輕世代被否決

友善列印
中時

新黨1日中午召開全國委員暨全國黨代表聯席會議，會中新黨主席郁慕明提出，新黨選舉結果未能成長，希望交棒給年輕世代，但遭到聯席會議否決。

聯席會議認為，可以理解郁慕明希望世代交替的用心，但眼下更重要的是路線的確認。對於新黨和國民黨的關係，以及新黨對兩岸關係的論述，新黨黨內其實存在不同意見，需要黨內路線大辯論，才能迎接2020大選的挑戰，確立新黨在台灣社會的價值。

聯席會議表示，新黨曾於2017年創黨24週年黨慶前夕，即拋出「新黨和國民黨分手」。然而黨主席郁慕明仍為了顧全藍營大局，在選戰佈局上經常配合國民黨的考慮，引發黨內議論紛紛。究竟新黨與國民黨的關係如何界定？是否應該全面切割？將是辯論一大重點。

此外，新黨也在2017年黨慶大會，宣布「和統保台」的兩岸新論述，有別於國民黨停留在「九二共識，一中各表」，坦白表示台灣社會必須做兩岸統一的準備，才能最終以和平統一保障台灣。然而這樣的論述，卻使新黨備受爭論，有人認為對選舉不利，需要再次確認，應否繼續堅持？

聯席會議決議，近日內就會開始籌備，於明年在全台各地舉辦新黨路線辯論會，由新黨副主席李勝峰主持，主席郁慕明以普通黨員身分參加辯論，接受各種意見的挑戰。

(中時 )

陳英鈐辭職生效12／3 林奕華批：… 王世堅抱怨民進黨「以柯養綠」來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。