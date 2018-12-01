新黨將舉辦黨內路線大辯論 交棒年輕世代被否決

2018年12月01日 17:24 中時 季節

新黨1日中午召開全國委員暨全國黨代表聯席會議，會中新黨主席郁慕明提出，新黨選舉結果未能成長，希望交棒給年輕世代，但遭到聯席會議否決。

聯席會議認為，可以理解郁慕明希望世代交替的用心，但眼下更重要的是路線的確認。對於新黨和國民黨的關係，以及新黨對兩岸關係的論述，新黨黨內其實存在不同意見，需要黨內路線大辯論，才能迎接2020大選的挑戰，確立新黨在台灣社會的價值。

聯席會議表示，新黨曾於2017年創黨24週年黨慶前夕，即拋出「新黨和國民黨分手」。然而黨主席郁慕明仍為了顧全藍營大局，在選戰佈局上經常配合國民黨的考慮，引發黨內議論紛紛。究竟新黨與國民黨的關係如何界定？是否應該全面切割？將是辯論一大重點。

此外，新黨也在2017年黨慶大會，宣布「和統保台」的兩岸新論述，有別於國民黨停留在「九二共識，一中各表」，坦白表示台灣社會必須做兩岸統一的準備，才能最終以和平統一保障台灣。然而這樣的論述，卻使新黨備受爭論，有人認為對選舉不利，需要再次確認，應否繼續堅持？

聯席會議決議，近日內就會開始籌備，於明年在全台各地舉辦新黨路線辯論會，由新黨副主席李勝峰主持，主席郁慕明以普通黨員身分參加辯論，接受各種意見的挑戰。

(中時 )