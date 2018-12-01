景文科大董事長劉顯達　獲頒中華植保學會終身貢獻奬

中華植物保護學會11月30日於中興大學舉辦107年度植物保護有功人員頒獎典禮，景文科技大學董事長劉顯達獲得中華植保學會頒終身貢獻奬。（景文科大提供）

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中華植物保護學會11月30日於中興大學舉辦107年度植物保護有功人員頒獎典禮，景文科技大學董事長劉顯達獲得中華植保學會頒終身貢獻奬。（景文科大提供）

中華植物保護學會11月30日於中興大學舉辦107年度植物保護有功人員頒獎典禮，景文科技大學董事長劉顯達長期培育植物保護人才，努力鑽研植物病蟲害生物防治科技及應用、推廣有成，獲得中華植保學會頒終身貢獻奬，以肯定其在植物保護學界的卓越成就和貢獻。

景文科大表示，劉顯達曾任屏東農業技術學院、屏東科技大學校長，於農專時代就創設植物保護科，繼而於屏科大改名為植物醫學系，成為國內培育植物醫學人才的重鎮，並致力成為太平洋盆地熱帶農業技術基地，獲致相當的成效。

劉顯達自屏東科技大學校長退休後，赴美和科技大學擔任校長，目前擔任景文科技大學董事長之外，美和科技大學還續聘為榮譽講座教授，也獲聘參與教育部多項技職教育相關計畫，持續貢獻技職教育，並在民國101年獲教育部頒第二屆技職教育貢獻獎個人獎。

現在民眾對於食安問題都相當關注，農民施用化學性殺蟲劑，易造成土壤和環境污染，又傷害健康。真菌性微生物殺蟲劑能有效防治農作物病蟲害，又對人畜不產生毒害，農作物的採收也沒有安全期的顧慮，既無毒、安全又友善環境，已成為有機農業發展強而有力的動能。

基於上述之理念，劉顯達帶領的研究團隊曾成功的分離篩選木黴菌(Trichoderma koningii)量產作為種子包覆劑，成功應用在高屏地區的紅豆根腐病生物防治，由農會系統合作推廣了近300公頃，有效的提升了紅豆產量。

劉顯達的另一項重大研發成果是成功的分離篩選蟲生真菌黑殭菌(Metarizium anisopliae)量產粒劑，作為可可椰子紅胸葉蟲的生物防治劑，成為可可椰子紅胸葉蟲的剋星，挽救了當時深受紅胸葉蟲危害的可可椰子，並減少化學性殺蟲劑的使用。

劉顯達近年在行政院農業委員會「雄才大略產學合作計畫」項下，主持了一個大型研發計畫，以美和科大生物科技系主任劉上賓研究團隊研發出黑殭菌MA-126的量產及製劑，並於進行多場次的田間標準試驗後，發現對十字花科的害蟲小菜蛾、荔枝椿象、蜜蜂的蜂蟹蟎都有很好的防治成效，這項成果取得重大突破，開發有益微生物作為生物性農藥，既可有效殺死農業害蟲，又對環境友善人畜無害，增加了有機農業可運用的生物防治技術和資材，現正由有關單位進行鑑價和技術轉移商品化的過程中，期望該產品能早日問世，嘉惠農友。

(旺報 )

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