台南紡織回饋鄉親 侯永都基金會8年捐款破3600萬

台南紡織成立的侯永都基金會，8年來持續對大北門區的鄉親送暖，提供冬季慰問金、急難救助金等相關善款補助，累積捐款已經破3600萬元。（莊曜聰攝）

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台南紡織成立的侯永都基金會，8年來持續對大北門區的鄉親送暖，提供冬季慰問金給低收入及殘障人士，今年冬季慰問金發放人數為2

台南紡織成立的侯永都基金會，1日在北門文山國小發放冬令慰問金，今年度發放人數共2,377人，發放金額530萬元，都是歷年來最多，若算上急難救助金、助學基金等善款，8年來累積已經超過3600萬元，南紡董事長侯博明表示，希望透過拋磚引玉的方式，吸引更多企業投入幫助弱勢。

侯博明指出，由於祖父侯雨利、父親侯永都在北門二重港出生，為回饋鄉親，從8年前開始，年末都會在二重港仁安宮廣場發放冬令慰助金，平常日則以區里為單位，訪查需要幫忙的民眾，提供急難金援助，主要針對北門、學甲、將軍三區從低收入戶、中度殘障逐漸擴及中低收入戶、中輕度殘障者，照顧人數、發放金額都逐年增加。

今年因為仁安宮建醮大典，活動場地移師北門文山國小舉行，包括南紡董事長侯博明、環球水泥董事長侯博義，市議員侯澄財、準市議員陳昆和、台南市前副市長顏純左都出席這場活動。

市議員侯澄財說，這些受助民眾都是由各公所調查列冊並協助發放，活動舉辦8年下來，受幫助的民眾逐年增加，發放的金額更是以倍數成長，另外平日針對訪視個案發放的急難救助金也已積達900萬元，由於急難救助部分是與他的服務處合作，未來卸下議員身分後，也將由新科議員陳昆和接棒。

(中時 )

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