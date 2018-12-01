被爆私下進修這專業 「暗黑郭雪芙」宣布AV引退！

2018年12月01日 17:20 中時電子報 吳品瑤

AV女優水野朝陽不僅長相甜美且又有G罩杯火辣身材，在AV界發展5年多，人氣居高不下，去年還拿下DMM「最賣AV女優排行榜」第4名殊榮，甚至兩度受邀來台出席「成人博覽會」，在台灣也有高知名度，被封為「暗黑郭雪芙」，然在AV界發展得相當順利的她，日前被傳可能「不幹了」，如今噩夢成真，水野朝陽昨在推特親自po文，宣布明年AV出道滿6周年，就是她的引退日。

「暗黑郭雪芙」水野朝陽昨深夜在推特發出聲明，表示自己決定引退，透露其實這個想法在去年年底已底定，而明年2月她出道將屆滿6周年，目前手邊的工作也差不多在那時候會全數完成，因此覺得是個引退的好時機，屆時將邁向新的人生階段，至於推特的部分，則預計到明年春天左右收攤，水野朝陽也感性表示，除了感謝經紀公司的啟用與栽培外，也謝謝這些年共事的工作夥伴及粉絲，一直以來的支持愛護。

事實上今年8月時，AV達人一劍浣春秋便在部落格「playno1」撰文表示，水野朝陽8月下旬一則勸粉絲把握每次活動相見歡機會的推特文，引發很多粉絲揣測她是否有意引退？劍大透露雖然水野朝陽曾說過她在護照過期前(2020)不會引退，但實際上有消息傳出，她私下在找美容相關的工作做學習，且跟多數女優享受生活不同，水野朝陽不愛買衣服、不愛換手機，不僅物慾低，加上她投資的餐廳「水野屋」生意又相當穩定，因此在存了不少錢又有拍AV之外的入帳，一劍浣春秋當時便推測她真的可能穿上衣裳不幹了，如今真的應驗，粉絲有感於好多暗黑女神選在今年引退，崩潰悲呼「X你的2018」。

(中時電子報)