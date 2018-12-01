王世堅抱怨民進黨「以柯養綠」來賓笑翻

2018年12月01日 17:29 中時電子報 邱文秀

民進黨議員王世堅昨晚在《新聞深喉嚨》說，黨內針對他這個「柯黑黃埔一期」開砲，快跟吳音寧一樣被拖出午門斬首了，但他還是堅決反對民進黨「以柯養綠」。(Youtube截圖)

民進黨議員王世堅昨晚在《新聞深喉嚨》說，黨內針對他這個「柯黑黃埔一期」開砲，快跟吳音寧一樣被拖出午門斬首了。(Youtube截圖)

2018.11.30新聞深喉嚨 民進黨找代罪羔羊之外 向柯示好？白綠破鏡重圓？

九合一選舉民進黨大敗，柯綠分手大傷，立委補選在即，如今回頭想求「綠白」再度合作。民進黨議員王世堅昨晚在《新聞深喉嚨》說，黨內針對他這個「柯黑黃埔一期」開砲，快跟吳音寧一樣被拖出午門斬首了，但他還是堅決反對民進黨「以柯養綠」，讓在場來賓都笑翻了。

被外界封為「扶龍命格」的民進黨議員王世堅，雖然是超級大「柯黑」，但許多柯粉卻說對他氣不起來。昨日王世堅上《新聞深喉嚨》，先評論前北農總經理吳音寧下台事件，他痛批最該下台的應該是林聰賢跟陳吉仲這兩個人。

王世堅說，吳音寧下台是殺雞用牛刀，「罪不致死」第一個被推出午門斬首，最該走的是林聰賢、陳吉仲。他說，林聰賢很可笑，昨天用盡各種方法非要吳音寧走，今天在那邊「貓哭耗子假慈悲」 在臉書寫了那一篇，寫的文情並茂，文辭愷切。

王世堅說，林聰賢那篇文讓我想到袁枚的〈祭妹文〉，只差沒有最後那幾個字「嗚呼哀哉，尚饗!」他覺得很可笑就是說，第一步先砍吳音寧當替罪羔羊，當替死鬼，整個農委會就得到救贖就沒事了!接著再發表那一篇文，再掉眼淚，好像吳音寧「音容宛在」。他砲轟農委會該管的是今天高麗菜一顆5塊放在那裏束手無策，包括漁業也是農委會管的。

王世堅批農委會擺著正事不幹，急著幫自己保官位， 最該下台就是林聰賢、陳吉仲也不惶多讓。

資深媒體人黃暐瀚評論立委補選說，王世堅堅決反對白綠合作，他是不可能跟柯文哲合作，但他覺得立委補選，他是最喜歡王世堅、戰力最強，王世堅也是台北市民進黨立委補選可能人選。

主持人平秀琳也虧王世堅:「要不要脫黨出來選」。王世堅連連搖手說，黨內重量級立委針對我這個「柯黑黃埔一期」，已經在對我開砲，他說要「綠白合作」，不應該讓我這種大「柯黑」存在。他說，「我也跟吳音寧一樣，大概快被拖出午門斬首了!」

王世堅說，絕對不能跟柯文哲合作，柯文哲沒有中心思想，沒有核心價值，民進黨不應該再跟柯文哲做「魔鬼交易」，不應該為了一次選舉，被柯文哲政治綁架、感情勒索。「綠、白合作」沒有任何基礎，柯文哲沒有綠色的理想跟價值，本身也不是白色，他已經染紅、染黃、染橘、染黑，染一堆。他說，柯不是白色，何來「綠、白合作」之有?

平秀琳笑說:「那你不要糾結在白，那綠、柯合作好不好?」王世堅說「對!所以國民黨有以核養綠，民進黨跑出來『以柯養綠』，這很奇怪!」用綠色當柯文哲的遮羞布，把民進黨幾十年來在民主運動的貢獻，人民的支持當成柯文哲的招牌 ，他覺得這很莫名其妙。在場來賓聽完都笑翻了!

(中時電子報)