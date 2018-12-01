《中時晚間快報》選後人事布局 綠委要求賴內閣總辭

2018年12月01日 17:23 中時電子報 綜合報導

◎選後人事布局 綠委要求賴內閣總辭

民進黨中央今天到台中市舉行總統與縣市幹部選後座談會，總統蔡英文表示，檢討後會重新進行人事的佈局，包括府、院黨及各地團隊進行重新整理。對此，綠委許智傑認為，最好是賴清德總辭，內閣團隊全部一起檢討，不要檢討個別部會首長。

◎今年3位國道警察殉職 道安會擬引進預警設備

國道警察局警員王黃冠鈞（21歲）11月23日處理事故時，遭後方車輛高速衝撞，住院5天仍因重傷腦死，是今年第3位因公殉職的國道警察，交通部道安會表示，國道警察處理事故的過程有檢討必要，已與幾家廠商接觸，希望使用新設備提供預警，為警察爭取閃避的時間。

◎美國前總統老布希逝世 小布希讚揚「最好父親」

美國前總統老布希美國中部時間30日晚間10時左右在德州休士頓家中與世長辭，享年94歲。其子女公布死訊並表示哀傷，讚揚他是一代偉人和最好的父親。現任總統川普發聲明，稱讚老布希任內處變不驚。

◎曹雅雯為生日做創舉 指甲十年來最短

曹雅雯11月30日在高雄舉辦個人首場的生日Live演唱會，爸爸與媽媽也到場力挺女兒的演出。而她為了這次的生日音樂會，把指甲剪短，是她近10年來指甲最短的一次。

(中時電子報)