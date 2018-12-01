少年金爐丟殺蟲劑引爆炸 廟方判連帶賠償27萬元

示意圖，非本文中宮廟。(圖／葉圳轍)

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張男去年8月深夜在宮廟燒金紙時，因身旁14歲曹姓少年將殺蟲劑罐丟入爐內引發爆炸，造成張男頭、頸、胸二度燒燙傷，張男向曹姓父子及廟方求償，新北地院認為廟宇為全天候開放場域卻疏於管理，判廟方須與曹少父子須連帶賠償共37萬餘元確定。

去年8月15日晚間11時許，張男因要外派大陸，和母親深夜至林口某間香火鼎盛的廟宇上香祈福，卻在燒金紙時，沒注意到身後曹姓少年從廟宇置物櫃拿出殺蟲劑，隨手丟入金爐內，立刻引發爆炸，造成張男頭、頸、胸等處二度燒燙傷，占體表面積15%，以及吸入性嗆傷。

張男認為廟方為全天開放場域，卻未在夜間派駐人員管理，管理疏失，應負起責任，遂向廟方與曹少父子求償1個半月無法工作的勞動能力損失，以及惡夢連連、心理陰影等慰撫金等，共38萬餘元。

曹姓少年開庭時表示，對張男感到抱歉，願與父親以10萬元賠償金和解；廟方則供稱，若不是曹男將殺蟲劑丟入爐內，根本不會引發爆炸，且當時已是深夜，廟方人員做完最終巡視確認無異狀才下班，已善盡注意及管理責任，並無過失。

新北地院一、二審認為，該廟宇為全天開放民眾焚香膜拜、燒紙錢祭祀，應負管理責任，且曹少是從廟裡拿到殺蟲劑，認定宮廟管理有疏失，需與曹少父子連帶賠償張男37萬餘元。

(中時 )

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