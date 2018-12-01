竹市連續3年 獲評災害防救業務績優單位

新竹市政府連續3年獲行政院評定為災害防救業務訪評績優單位第3組第1名。（陳育賢翻攝）

友善列印
中時

新竹市政府秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，同時落實各項防救災整備工作，連續3年獲行政院評定為災害防救業務訪評績優單位第3組第1名，市長林智堅表示，防災工作「沒有最好 只有更好」，期勉市府團隊全力以赴，保障民眾生命財產安全。

全國災害防救業務訪評結果近日出爐，此次評核項目涵蓋災害防救各類減災整備及應變動員等項目，共有84大項、170小項，全國依人口數分為5組，新竹市和基隆市、嘉義市為第3組，獲評分組第1，榮獲佳績。

消防局長李世恭表示，市府秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，平時加強辦理巡查轄區域側溝、雨水下水道與區域排水，並排定清疏規畫，每年5月至7月防汛期間，更強化各易淹水地區、道路側溝、雨水下水道、抽水站、移動式抽水機及重要防汛設施巡查工作，落實各項防救災整備，因此獲評為第1。

林智堅則表示，因應自然與人為災害可能的衝擊，應審慎看待各類災害危害潛勢，面對各項防（減）災及整備工作，是市府持續努力的重點項目。

對於竹市連續3年榮獲行政院評定為災害防救業務訪評績（特）優單位，他予以肯定，他同時也期勉各防救災局處、單位及相關夥伴共同合作，防災工作沒有最好、只有更好，為市民提供更優質的防災服務，打造新竹市成為1座安全宜居的城市。

此外，李世恭也表示，為加強推動執行災害防救工作，竹市2018年度災害防救演習首度透過無腳本「兵棋推演」、半預警「測試演練」與竹科聯防體系的毒性化學災害「實兵演練」，強化市府團隊應變動員能力，提升災害防救效能。

(中時 )

少年金爐丟殺蟲劑引爆炸 廟方判… 稱蒐集擁抱活動 男高中生強擁小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。