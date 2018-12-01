SBL》梅約頭好硬！張伯維左手指骨裂缺席2個月

張伯維將因左手中指骨折缺席兩個月以上時間。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

還記得昨天(30日)富邦與達欣打到第2節，張伯維和梅約相撞，造成梅約眼角流血不止意外嗎？沒想到張伯維傷勢更嚴重，賽後經過X光檢查，確定左手中指骨裂，至少需要休兵2個月，富邦總教練許晉哲預估要到明年農曆年後！

「其實當時張伯維跟梅約相撞，我內心就隱約感覺不妙了，因為我也曾受過類似傷勢，」許晉哲說，「但經中場時間包紮治療，教練團告訴我，他可以上了，我雖有點遲疑，卻還是讓他打了第4節，結果他真的怎麼樣都投不進。」

許晉哲表示，昨晚賽後張伯維到醫院檢查，就確認左手中指骨折，當場就上了石膏，希望加快他的復原時間，「現在暫定6個禮拜之後拆石膏，可是我們每隔兩周就會帶他去照片子，期望他可以比原定的2個月時間還快回來。」

只是張伯維運氣確實欠佳，新球季在桃園巨蛋的首周例行賽，他就發生過眼角撞傷的流血意外，沒想到換來台北市大天母校區體育館，只是單純跟梅約相撞，竟變成左手中指骨折，恐怕要到明年過完農曆新年之後才能歸隊的結局。

但不得不稱讚的是，張伯維的過人拚勁與忍痛能力，他在第2節就跟梅約相撞，造成左手中指骨折，明明傷勢應會很痛，下半場他仍然打了6分10秒，2次三分出手沒進，卻有2籃板、1抄截貢獻，他的拚戰精神值得讚揚。

(中時電子報)

影》西班牙進球王比亞 與伊涅斯… 張凱貞搶下澳網女雙門票 明戰彭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。