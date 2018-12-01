SBL》梅約頭好硬！張伯維左手指骨裂缺席2個月

2018年12月01日 17:52 中時電子報 黃及人

還記得昨天(30日)富邦與達欣打到第2節，張伯維和梅約相撞，造成梅約眼角流血不止意外嗎？沒想到張伯維傷勢更嚴重，賽後經過X光檢查，確定左手中指骨裂，至少需要休兵2個月，富邦總教練許晉哲預估要到明年農曆年後！

「其實當時張伯維跟梅約相撞，我內心就隱約感覺不妙了，因為我也曾受過類似傷勢，」許晉哲說，「但經中場時間包紮治療，教練團告訴我，他可以上了，我雖有點遲疑，卻還是讓他打了第4節，結果他真的怎麼樣都投不進。」

許晉哲表示，昨晚賽後張伯維到醫院檢查，就確認左手中指骨折，當場就上了石膏，希望加快他的復原時間，「現在暫定6個禮拜之後拆石膏，可是我們每隔兩周就會帶他去照片子，期望他可以比原定的2個月時間還快回來。」

只是張伯維運氣確實欠佳，新球季在桃園巨蛋的首周例行賽，他就發生過眼角撞傷的流血意外，沒想到換來台北市大天母校區體育館，只是單純跟梅約相撞，竟變成左手中指骨折，恐怕要到明年過完農曆新年之後才能歸隊的結局。

但不得不稱讚的是，張伯維的過人拚勁與忍痛能力，他在第2節就跟梅約相撞，造成左手中指骨折，明明傷勢應會很痛，下半場他仍然打了6分10秒，2次三分出手沒進，卻有2籃板、1抄截貢獻，他的拚戰精神值得讚揚。

(中時電子報)