宅神朱學恒送雞排 韓國瑜來助陣 排隊人龍200公尺

2018年12月01日 17:57 中時電子報 郭匡超 、影音編輯／ 陳慶餘 、影音編輯／

韓國瑜將與宅神朱學恒一同發送雞排，民眾湧至。(圖/直播圖面)

選前力挺韓國瑜當選高雄市長，宅神朱學恒承諾在高雄市發送雞排，今天下午6點起大放送，上午即就有民眾在雞排店前排隊，韓國瑜戶籍地的高市林園區有5家雞排店參與發送雞排，韓國瑜將與宅神朱學恒一同到林園區一家雞排店發送雞排，民眾獲悉趕來排隊，人龍長達200公尺。

素食提供處：

小米甜甜圈（1000份） 高雄市左營區南屏路313號

雞排提供處：

楠梓區

騰之雞排 楠梓總店 高雄市楠梓區後昌新路49號（另外提供200杯蜂蜜檸檬）

騰之雞排 楠梓二店 高雄市楠梓區楠梓路與楠梓新路交匯路口處（另外提供200杯蜂蜜檸檬）

食香客雞會站 高雄市楠梓區加昌路303號（隔壁）

十九甲雞排 旗楠店 高雄市楠梓區旗楠路20號（笛爾蛋糕旁）

十九甲雞排 德賢店 高雄市楠梓區德賢路592巷2號

台灣金讚 高雄市楠梓區德祥路98號

台灣第二家鹹酥雞 高雄市楠梓區青農路1號（隔壁）

正好吃鹹酥雞 高雄市楠梓區德祥路148號

卡滋嗑 楠梓新門市 高雄市楠梓區楠梓新路171號

左營區

艋舺雞排 裕誠店 高雄市左營區裕誠路378號

十九甲雞排 裕誠店 高雄市左營區辛亥路19號

巧味鹹酥雞 巨蛋店 高雄市左營區富民路213-1號

您好鹹酥雞 高雄市左營區崇德路254號

三懿鹹酥雞 高雄市左營區埤子頭街6號

阿兵哥鹹酥雞 高雄市左營區左營大路57號

阿亮香雞排 左營大路店 高雄市左營區左營大路325號

鼓山區

騰之雞排 鹽埕店 高雄市鼓山區鼓山二路28-1號（另外提供200杯蜂蜜檸檬）

天使雞排 瑞豐店 高雄市鼓山區裕誠路1128號（瑞豐夜市第12排）

卡滋嗑 棧貳庫門市 高雄市鼓山區蓬萊路17號

卡滋嗑 裕誠門市 高雄市鼓山區裕誠路1262號

第一家鹹酥雞 高雄市鼓山區臨海二路29號

小胖鹹酥雞 高雄市鼓山區延平街1號

阿亮雞排 高雄市鼓山區九如四路1455-10號

三民區

魔法雞排 三民店 高雄市三民區喜峰街112號（店家加碼至350份）

高雄脆司肯美式炸雞 高雄市三民區鼎中路419號（店家加碼至300份）

艋舺雞排 吉林店 高雄市三民區吉林街133號

臺灣好鄭炸物 高雄市三民區建興路273號

台灣第一家 高雄市三民區建興路391號

昌平炸雞王 覺民店 高雄市三民區覺民路609號

阿亮雞排覺民店 高雄市三民區覺民路578號

阿力雞排 鼎中店 高雄市三民區鼎中路380號

大福雞排 文藻店 高雄市三民區鼎中路601號

不一樣鹹酥雞 高雄市三民區建興路284號

卡滋嗑 建工門市 高雄市三民區建工路398號

卡滋嗑 熱河門市 高雄市三民區熱河一街321號

苓雅區

台灣第一家鹹酥雞 文衡店 高雄市苓雅區文橫二路21號

卡滋嗑 三多門市 高雄市苓雅區三多二路343號

中華市讚鹹酥雞正義店 高雄市苓雅區正義路148號

台灣第一家鹹酥雞 高雄市苓雅區自強三路137號

阿亮香雞排 高雄忠孝店 高雄市苓雅區忠孝二路130號

雞大爺 高雄市苓雅區忠孝二路72號

新興區

天使雞排 新崛江店 高雄市新興區仁智街262號

九香雞 新崛江 高雄市新興區新田路元智街口

阿亮雞排 新崛江店 高雄市新興區文化路文衡二路口

志明一村 高雄市新興區南華一路43號

派克脆皮雞排 高雄市新興區八德二路13號

無骨鹹酥雞 高雄市新興區六合二路85號

四角林 高雄市新興區六合二路104號

呀呀香香酥雞 高雄市新興區六合二路33號

胖老爹美式炸雞 高雄市新興區五福二路118號

雞多汁 高雄市新興區六合路133號

榤式薫薫（高雄六合店） 高雄市新興區六合路121號

不好說炸雞 高雄市新興區八德一路330號

您好鹹酥雞 高雄市新興區自立二路84號

前金區

雞排先生 高雄市前金區六合二路107號

莊董鹹酥雞•香雞排 高雄市前金區自立一路35號

鹽埕區

台灣第一家鹹酥雞 七賢店 高雄市鹽埕區七賢三路132號

胖老爹美式炸雞 高雄愛河店 高雄市鹽埕區五福四路21號

前鎮區

騰之雞排 瑞隆店 高雄市前鎮區瑞隆路188號（另外提供100杯珍珠奶茶）

天使雞排 青年店 高雄市前鎮區凱旋四路758號

榤式薫薫 瑞隆店 高雄市前鎮區瑞隆路587號

郭家鹹酥雞 高雄市前鎮區康定路60號

酥麻雞鹽酥雞專賣店 高雄市前鎮區崗山中街208號

無敵雞 瑞隆店 高雄市前鎮區瑞隆路441號

小港區

卡滋嗑 漢民門市 高雄市小港區漢民路248號

雞的物語 高雄市小港區漢民路793號

派克脆皮雞排 小港店 高雄市小港區崇文路10號

奇奇美式炸雞 高雄市小港區行義路2號（寶珠蛋黃麵斜對面）

惡魔雞排 高雄市小港區漢民路692-2號

墨之雞排 高雄市小港區康茶路22號

阿宏鹽酥雞 高雄市小港區金府路78號

阿亮雞排高松店 高雄市小港區高松路70號

鳳山區

香汁雞排 高雄市鳳山區五甲二路87號（另外提供紅茶、綠茶、青茶，共200杯）

天使雞排 五甲店 高雄市鳳山區五甲三路18號

天使雞排 鳳山店 高雄市鳳山區中山路133號

阿亮雞排 高雄市鳳山區中山路173-1號

中華市讚鹹酥雞中華店 高雄市鳳山區中華街52號

雞大爺鹹酥雞 高雄市鳳山區光復路一段79號

派克雞排 正修店 高雄市鳳山區濱山街9號

阿力香雞排 五甲店 高雄市鳳山區自強二路29號

艋舺雞排 高雄五甲店 高雄市鳳山區自強二路70號

家家鹹酥雞 高雄市鳳山區文衡路151號

微笑檸檬雞排 高雄市高雄市鳳山區五甲二路722號（關帝廟前）

橙香脆皮香雞排 高雄市鳳山區南華路186號

新口味香雞排 高雄市鳳山區南華路71號

吃東吃西 高雄市鳳山區中山東路174號

豪師傅鹽酥雞 高雄市鳳山區青年路二段419號

小丁家鹽酥雞 高雄市鳳山區文衡路466號

梓官區

十九甲雞排 高雄梓官店 高雄市梓官區中崙路250號

岡山區

十九甲雞排 竹圍店 高雄市岡山區大仁北路10號

十九甲雞排 前鋒店 高雄市岡山區公園西路三段114號

卡滋嗑 岡山門市 高雄市岡山區岡山路244號

脆皮雞排 高雄市岡山區柳橋西路166號

領鮮湯翅 高雄市岡山區維新路68號

皇佳 高雄市岡山區大仁南路48號

真正香 高雄市岡山區壽天路136號

中興鹹酥雞 高雄市岡山區柳橋西路35-1號

G飽福 岡山店 高雄市岡山區維仁路129號

路竹區

十九甲雞排 路竹店 高雄市路竹區中正路68號

大寮區

小可愛雞排 高雄市大寮區鳳林一路79號

生意珍好 高雄市大寮區後庄菜市場

香雞排 高雄市大寮區中興里7-11旁香雞排

昌平炸雞王 高雄市大寮區鳳林三路466號

派克雞排 大寮區鳳林三路570號 派克雞排

林園區

派克脆皮雞排 高雄市林園區田厝路34號

阿力雞排 高雄市林園區興涵宮對面

微笑檸檬雞排 高雄市林園區文化街164號

昌平炸雞王 高雄市林園區興濟宮旁

炸炸香雞排 高雄市林園區忠孝西路62號

彌陀區

十九甲雞排 彌陀店 高雄市彌陀區中正西路5號

橋頭區

十九甲雞排 橋頭店 高雄市橋頭區樹德路50號

大社區

中華市讚鹹酥雞大社店 高雄市大社區三民路288號

阿蓮區

十九甲雞排 阿蓮店 高雄市阿蓮區民族路28號

大樹區

重砲雞排 高雄市大樹區學城路一段12號B區一樓123露天市集（義大百貨）

旗山區

G達人蜜酥雞排 高雄市旗山區中山路56號

甲仙區

酉名堂炸物專賣店（甲仙旗艦店） 高雄市甲仙區文化路75-1號

仁武區

仁武香雞排 高雄市仁武區仁和南街47號

茄萣區

胖老爹美式炸雞 茄萣店 高雄市茄萣區茄萣路二段466號

(中時電子報)