力抗柯綠合 李正皓點名國民黨這個人是關鍵

2018年12月01日 18:20 中時電子報 黃麗蓉

從吳音寧被北農解職的那刻起，白綠合的大勢已經底定。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓直指，白綠合成了民進黨2020能否贏的最重要因素；反觀國民黨，能力抗白綠合的最重要關鍵只有一個：韓國瑜。一旦白綠重新合作，2020年的總統大選，國民黨真的要小心了！

李正皓在臉書指出，若台北市長柯文哲想要挑戰總統大位，到時戰場必然會從台北這樣一個深綠支持者最少、年輕開放選民最多的城市，擴張到深綠支持者更多、年輕開放選民更少的中南部。在選戰實務上，未來柯對民進黨的依賴只會多不會少，這是柯與民進黨合作的主要動機。

李正皓點出，民進黨這2年多來在勞權、婚姻平權、環境保護⋯等進步價值全面退守，將過去累積的青年選票消耗殆盡。現在距離2020大選僅有1年多的時間，唯一能讓青年選票快速回籠的解方就是柯P，這也是民進黨與柯合作的主要動機。

反觀國民黨，一旦白綠合作，整體局面可能重回2014年藍營遭白綠孤立的窘境，唯一不同的是2020的國民黨有韓國瑜。在年輕人心目中，韓國瑜的魅力不亞於柯P，若韓國瑜能在未來1年多的施政，讓高雄有令人耳目一新的感覺，那韓國瑜自然將成為國民黨在形象上力抗白綠配最重要的角色。

李正皓強調，以合作密合度來說。柯與民進黨是處於互相利用、互相合作的微妙狀態，互信基礎並不堅強；而韓國瑜本就是國民黨籍，無論最後國民黨推出來的總統人選是誰，與韓國瑜的合作溝通必然較順暢。他預判，白綠合的下一個關鍵就是士林、大同區的立委補選，若民進黨與柯在此次補選重新合作，那2020大選，國民黨可真的要小心了！

網友說：「老李，我覺得你還是在算票基礎上，而不是做事基礎上。還有幾個月就總統提名了，韓國瑜不算怎麼做，都不可能幾個月就做出什麼不得了的成績，為國民黨選總統加持太多，能夠盡力做就很不錯了。國民黨總統候選人還是要看他自身強不強，自身強，管你柯蔡合作還是蔡柯合作，照樣能凍蒜。否則，就是韓國瑜加持，也選不上。」李正皓回應說：「這部分柯文哲很厲害。拆忠孝西路公車專用道，一個再簡單不過的事，馬上被讚到天上。韓國瑜的起手式很重要，要找有感、但難度不大的事做。」

(中時電子報)