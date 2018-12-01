朱立倫赴雲林採購400噸高麗菜 與張麗善共同幫助農民

2018年12月01日 18:16 中時 張朝欣

朱立倫（左二）與張麗善（左三）聯盟建立「產銷體系」幫助農民。（張朝欣攝）

雲林縣高麗菜價格崩跌市場拍賣價每公斤僅4元，1日新北市長朱立倫南下雲林，與雲林縣長當選人張麗善到農田關心農民，朱立倫當場宣布以每公斤10元採購400公噸高麗菜，日後並持續與雲林縣合作，建立密切的「產銷體系」幫助農民。

新北市長朱立倫針對雲林高麗菜價格低迷，1日率新北市農業局副局長顏己喨、新北市農會總幹事楊棟樑、新北果菜公司總經理江惠貞等人南下雲林，與張麗善共同協助農民解決菜價問題。

一行人前往土庫鎮周姓農民的高麗菜田，朱立倫與張麗善陪著農民下田採收高麗菜，農民大吐苦水表示高麗菜在北部市場拍賣價每公斤僅4元，根本不敷成本，還好有朱市長與張縣長出手幫忙，幫助農民度過難關。

朱立倫強調，新北市不僅會協助採購雲林優質的高麗菜，還會協助高麗菜價回復正常，經過新北市果菜公司細算，每採購100公噸即可帶動市價上揚，此次先採購400公噸讓高麗菜價格回升，日後有需要隨時再追加採購。

朱立倫指出，他與繼任市長侯友宜將無縫接軌，未來新北、雲林會繼續合作幫助農民，透過新北、雲林建立密切的「產銷體系」合作，讓雲林各種優質農產品可以持續供應大台北地區。

張麗善說，「菜賣得出去，錢進得來」讓雲林農民不再愁眉苦臉，是她「農業上場」政策重要一環，未來將全力完善物流中心，爭取設置冷鏈物流園區，著手進行「健全銷售、提升價值、開拓市場」農業政策。

(中時 )