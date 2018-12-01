亞洲首例！入場門票22億的拍賣

2018年12月01日 18:17 中時電子報 綜合報導

佳士得亞洲區總裁魏蔚接受戴忠仁專訪。（戴忠仁提供）

要買蘇東坡「木石圖」先備22億。（戴忠仁提供）

國寶檔案團隊開拔至香港採訪。（戴忠仁提供）

現在國內外重要的拍賣都有收取保證金的制度，資深主播戴忠仁最近在香港參加了一場拍賣，但只有看的份，因為想拿競投牌必須要準備新台幣22億！

已經消失了將近百年的蘇東坡「木石圖」，不久前突然出現在香港佳士得拍賣，這是目前所知世上唯一可以在市場公開買賣的蘇東坡繪畫作品，戴忠仁和「國寶檔案」的團隊專程赴香港進行全記錄的拍攝採訪。戴忠仁表示，這場歷史性的拍賣很具勵志效果，讓大家明白還要更努力賺錢，因為要參與拍賣，必須繳港幣一億六千萬保證金之外，還需要銀行證明有四億港幣的流動資金，也就是隨時口袋裡要有新台幣22億元才有參加拍賣的資格！

戴忠仁說，以前書上的蘇軾「木石圖」是黑白圖片，也有朋友收藏過珂羅版的「木石圖」，大家都以為真正的「木石圖」已經毀於戰火，現在居然出現在香港佳士得！「國寶檔案」節目當然不能錯過這歷史性的時刻，因此戴忠仁和他的團隊上星期為這場拍賣在香港花五天時間追蹤拍攝。

這次專輯將會完整介紹扣人心弦的拍賣過程，也會說明蘇東坡繪畫在中國藝術史上的重要性。香港佳士得的專家游世勳告訴戴忠仁，在他徵集到這傳說中的作品後，為如何寫報告訂價格而失眠。現在拍品高價拍出了，卻變成戴忠仁要為如何篩選長達20幾個小時的拍攝影片而失眠了。

「國寶檔案」的《千年一遇的拍賣～～蘇東坡木石圖專輯》將在12月5日（周三）晚間11點 人間衛視頻道播出。（官網直播區全球同步播放）

(中時電子報)