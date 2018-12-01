雲林文化藝術獎2大師獲貢獻獎 百名藝術家同慶

雲林文化藝術獎2大師獲貢獻獎，百名藝術家同慶。（張朝欣攝）

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「雲林文化藝術獎」1日在縣文化處舉行頒獎典禮，手工哨角製作大師魏幼謙、美術大師陳誠2名藝文界耆老榮獲貢獻獎，其他12類別藝術競賽120名得獎人在現場為大師慶祝致意，老、中、青3代共同傳承發揚雲林藝術文化。

雲林文化藝術獎包括象徵最高榮譽的貢獻獎，以及12類別藝術競賽，分別為文學獎短篇小說類、報導文學類；表演藝術獎音樂類、戲劇類、舞蹈類；美術獎水墨類、書法類、西畫類、工藝類、設計類、攝影類、短片類。

縣長李進勇表示，住在北港鎮的魏幼謙是雲林縣手工哨角製作匠師，國內有一半的手工哨角出自他手，2015年獲雲林縣政府列冊為手工哨角製作技術保存者，2016年獲中華文化總會選為傑出匠人，貢獻不可言喻。

美術大師陳誠為斗六市人，是首名考取台灣師範大學美術系的雲林人，畢生投入美術教育與創作，培育許多藝術專業人才，高齡80歲的大師目前仍持續創作參展，是雲林美術教育的植栽者，也是退而不休的美術園藝家。

12類別藝術競賽首獎得主分別為文學獎短篇小說類曾美滿、報導文學類呂東熹。表演藝術獎音樂類劉馨孺、舞蹈類鄭素女、戲劇類首獎從缺第2名李紂賢與黃世志。

美術獎水墨類廖柱、書法類林穎生、西畫類李俊義、工藝類林正長、設計類黃浤洋、攝影類陳建仁、短片類首獎從缺第2名黃世源。另特別頒發張淑美「全國績優文化志工個人獎」。

(中時 )

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