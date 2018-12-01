金門》中選會頒發縣長當選證書 楊鎮浯拿到第1張

楊鎮浯從內政部常務次長林慈玲手中，按下全台第一張縣市長當選證書。（李金生攝）

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中央選舉委員會今（1）日頒發當選證書給楊鎮浯，右一為金門籍的中選會主祕莊國祥。（李金生攝）
楊鎮浯希望中央未來給予金門更多支持，協助金門更大步往前走。（李金生攝）

中央選舉委員會今（1）日發出縣市長當選證書，金門縣長當選人楊鎮浯拿到全台第1張。他表示，這是承擔責任的開始，雙肩重如千斤萬擔，他一定會全力以赴，絕對不會讓鄉親失望。

內政部常務次長林慈玲今日下午偕縣籍中選會主祕莊國祥，在金門縣選委會代理主任委員盧志輝等人陪同下赴楊鎮浯服務處頒發第7屆金門縣長當選證書，這也是全台各縣市發出的第一張。

楊鎮浯在6搶1的激烈選戰中，以801票之差挑戰成功，讓競選連任的陳福海失利。他在接下當選證書時表示，他把當選證書當作鄉親給予的「聘書」，時刻都會將鄉親的期待牢記在心，一定全力在4年內讓金門脫胎換骨，不會讓鄉親失望，也盼望中央給予金門更多支持，讓金門更大步往前走。

曾經擔任縣府交通旅遊局長，現任立委的楊鎮浯表示，他在進入縣府後將成立廉政委員會，用心打造廉能政府，重新建立政府與民眾間的互信，並就縣府現有人力與社區活動中心資源，整併推動合宜的日照長照幼托工作，同時也會針對鄉親關注的金酒營運和民生相關建設，廣徵各界意見，與鄉親攜手打拚。

(中時 )

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